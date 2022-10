Más que prohibir, estrategia contra vapeadores debe crear conciencia sobre riesgos

A pesar de que México ha avanzado más que otros países en la investigación sobre las consecuencias de los vapeadores, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que “no hay información sobre este tema”, ni una labor de convencimiento “a los jóvenes” para evitarlos. Sin embargo, especialistas consultados por Publimetro llaman a que las legislaciones promuevan generar conciencia, y no solamente prohibir.

“Se piensa que es algo que sí afecta, pero no tanto, y resulta que es más dañino el vapeador que el tabaco, que los cigarros, para decirlo así, en breve, y se va a explicar técnica, científicamente”, comentó López Obrador al inicio de su conferencia de prensa matutina.

En su intervención, Jorge Alcocer, secretario de Salud, explicó que, a pesar del decreto firmado por el presidente que prohíbe la comercialización y distribución de estos productos, “pues no se ha hecho caso”.

Por su parte, Alejandro Svarch, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), comentó que, tras la firma del decreto que prohíbe la circulación y comercialización de los vapeadores y cigarrillos electrónicos, del 31 de mayo pasado, se han decomisado más de 72 mil vapeadores en todo el país.

“Quisimos ir más allá y nos dimos a la tarea de analizar algunos vapeadores en nuestro Laboratorio Nacional de Referencia”, comentó Svarch, por lo que se estableció una “metodología para analizar las sustancias que contiene un vapeador, por lo que el equipo científico de la Cofepris, dedicó decenas de horas de análisis y estudio para desarrollar una metodología propia con rigor técnico y científico”.

Explicó que en los próximos meses se publicarán los resultados de estas investigaciones.

Finalmente, Svarch comentó que se han detectado 33 sustancias en vapeadores de las cuales tan sólo tres son descritas o reportadas en el etiquetado de origen de los analizados.

“Con este trabajo, sumando a otras investigaciones científicas sobre los riesgos asociados al vapeo, podemos decir que ahora sí no hay nada más que puedan ocultar la industria del vapeo respecto a estos productos que constituyen no sólo un engaño, sino un enorme riesgo a la salud humana”, añadió, previo a la presentación de una canción en contra del vapeo.

Finalmente, el presidente López Obrador concluyó que este tipo de investigaciones demuestran que el Gobierno de México no está condicionado a los intereses de otras personas o empresas.

3 PREGUNTAS CON

Héctor Segovia Tavera especialista de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle.

¿Qué lectura puede darnos de la estrategia contra los vapeadores y cigarrillos electrónicos que ha emprendido el Gobierno Federal?

El vapeador obviamente tiene consecuencias contra la salud, pero no hay una estadística exacta sobre cuál es el daño que causa. Es muy importante considerar que el vapeador hace daño, igual que la marihuana, cocaína, y que todo lo que sea algún elemento extraño que entre en nuestro organismo.

Sin embargo, no hay una estadística que muestre el daño o las consecuencias directas que tiene.

El presidente López Obrador firmó en mayo el decreto que prohibió la comercialización y distribución de vapeadores, pero los seguimos viendo en todo el país, a todas horas. ¿Por qué ocurre esto? ¿Es un problema en las aduanas y puertos o falta de operativos?

Se entiende que si las aduanas y los puertos los están controlado las Fuerzas Armadas, y aún así se está fallando, pues obviamente el Ejército está fallando.

Están fallando los controles que está estableciendo el ejércit, porque no es para lo que están formados los militares. Esa no es la no es la formación, ni la estructura que tiene la formación mental del militar.

Es una situación que no ha fluido y puede ser una política fracasada si están entrando esos productos que supuestamente están prohibidos.

Empresas de la industria tabacalera piden regulación en vez de prohibición. Y la SCJN declaró inconstitucional una prohibición similar en 2021. ¿Qué pasará si continúan estas opiniones dispares sobre el tema?

El presidente desconoce desde el origen de la ley, el por qué y cómo aplicar las leyes. Pueden seguir amparos de estas empresas y puede seguir “topándose con pared”. La Corte va a seguir actuando en consecuencia.

Más bien lo que debe hacer es crear conciencia, no prohibir como lo hace una persona autoritaria. Si no, crear conciencia en la gente. Además, él es una persona que es muy oída por muchas personas.

Te recomendamos ver:

Periodista Susana Carreño reaparece en la mañanera después del ataque que sufrió