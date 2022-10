Paga Ricardo Salinas Pliego más de 2 mil 700 mdp de impuestos al SAT

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el empresario Ricardo Salinas Pliego ya pagó una deuda de impuestos por más de 2 mil 700 millones de pesos.

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario mostró una foto de la línea de captura del pago que hizo el empresario.

Línea de captura de Ricardo Salinas Pliego Pago de impuestos. (Presidencia de la República)

El mandatario solamente comentó que se trató de “un pago que se venía litigando”.

“Llegaron a decirme muchos que Grupo Salinas no iba a pagar impuestos, yo sabía que iban a actuar con responsabilidad porque está de por medio el respeto de las Instituciones y que no haya privilegios. Imagínense el ejemplo que se da si no pagan. Digo esto porque nos ayuda mucho también el tener una mejor recaudación. No se trata de aumentar los impuestos”, añadió.

El presidente @lopezobrador_ informó que las empresas del grupo encabezado por Ricardo Salinas Pliego pagaron al fisco 2 mil 772 millones de pesos que debían al Sistema de Administración Tributaria (SAT). pic.twitter.com/JJ7BT2jqM8 — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) October 21, 2022

Por su parte, el empresario comentó en Twitter la noticia en respuesta a sus críticos: “Salió para pagar con lo que gané acá en el black jack… pero los muertos de hambre Gobiernicolas y paleros Comunistas en lugar de estar contentos porque les voy a dar de tragar unos años con esa lana, siguen llorando. ¿Ahora con que van a joder? Exijo que se ponga a dieta!”

Yo soy un hombre de palabra, e hice una apuesta con la cenadora… Yo ya cumplí mi parte, ahora vamos a ver si ustedes cumplen. #LordAntenas 😂 https://t.co/UW8pSTZCz8 — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) October 21, 2022

