‘Es lamentable el papel de peleles y de títeres de Zedillo y Calderón’: AMLO

Sin enojarse, pero considerándolos “peleles”, “títeres” e “hipócritas”, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a los comentarios vertidos por los expresidentes Ernesto Zedillo (1994-2000) y Felipe Calderón (2006-2012) durante su intervención en el 20 aniversario de la Fundación Internacional para la Libertad, que encabeza Mario Vargas Llosa.

“Hasta me da risa, la verdad. Como decía Carlos Puebla “¿Cómo no me voy a reír de la OEA, si es una cosa tan fea? Tan fea que da risa”. Me da risa la verdad, y les pido que no nos enojemos, sobre lo que dice Zedillo o Calderón en España”, comentó el presidente López Obrador.

López Obrador descartó enojarse por esos comentarios. Sin embargo, despotricó y afirmó que el ex presidente Zedillo convirtió “las deudas privadas, de unos cuántos, en deuda pública, con el Fobaproa”.

“Pero les voy a dar un dato adicional. Nada más para que vean la capacidad técnica, su conocimiento de economía y de administración pública. Cuando anuncian que iban a llevar a cabo el rescate de los banqueros y de los grandes empresarios, fue con la misma mentalidad de que si le va bien a los de arriba, les va bien a los de abajo, que si llueve fuerte arriba, gotea abajo. Que si la crisis que generaron Salinas y Zedillo, se enfrentaba ayudando a los de arriba, iba a jalar a los de abajo”.

López Obrador comentó que, aunque Zedillo prometió que el Fobaproa costaría 125 mil millones de pesos, en realidad se elevó a un billón de pesos. “Se equivocó por muy poco”, ironizó el mandatario, quien añadió: “Se ha pagado otro billón de intereses, y se debe el billón original”.

Expresidentes son peleles y títeres: AMLO

“¿Cómo enojarnos si van ellos a España a acusarnos de que somos populistas? Si ayudar a los pobres es ser populista, que me apunten en la lista. Pero, es lamentable el papel de pelele, de títere”, comentó sobre los exmandatarios.

“Zedillo vendió los ferrocarriles nacionales y, cuando terminó la presidencia, se fue a trabajar de empleado de una de las empresas que recibieron los ferrocarriles nacionales”, añadió.

Sobre el expresidente panista, López Obrador comentó: “Calderón hablando de democracia, si se robaron la presidencia y él lo sabe. Y hablando de seguridad, cuando declara la guerra y convierte en su brazo derecho a García Luna, que está en la cárcel”.

Finalmente, López Obrador comentó: “Es un timbre de orgullo que esta gente corrupta cuestione lo que estamos haciendo. Tienen derecho a hacerlo, porque aún somos libres. Es de caricatura”.

