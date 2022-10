Mexicanos pueden solicitar la nacionalidad española a partir de este jueves

A partir de este jueves, los descendientes de exiliados españoles nacidos en el extranjero podrán solicitar la nacionalidad española, debido a que entra en vigor la Ley de Memoria Democrática, conocida erróneamente como “Ley de Nietos”. Esta ley es una forma de reconocer a las miles de víctimas españolas que se exiliaron, principalmente en Latinoamérica (siendo México uno de los principales países) al terminar la Guerra Civil (1936-1939) y comenzar la dictadura del general Francisco Franco.

Esta ley pretende rendir tributo a quienes tuvieron que abandonar España por razones políticas, ideológicas o de creencia durante la Guerra Civil, así como a aquellas mujeres que tuvieron que renunciar o perdieron la nacionalidad al contraer matrimonio por el hecho de ser mujer, lo cual suponía una discriminación evidente.

Se estima que entre 1939 y 1943 (bajo el mandato de Lázaro Cárdenas) llegaron a México entre 20 mil y 25 mil personas desde España. Se les caracterizaban como un “selecto grupo de alto nivel” por ser muchos de ellos intelectuales o personas de la élite española.

“Muchos eran militares, marinos, pilotos, economistas y hombres de Estado relacionados al gobierno republicano que fue derrotado durante la guerra. Miles de españoles optaron por huir debido a la violencia y la persecución que se vivía en España durante la Guerra Civil y el franquismo, y todas estas personas y sus familias fueron acogidas calurosamente en nuestro país tras salir huyendo de esta terrible guerra. Ahora, décadas después, sus descendientes por fin tendrán la oportunidad de obtener la nacionalidad española”, explica a Publimetro el abogado Rubén Mañanes, fundador de la firma Stratego Abogados.

¿Quiénes pueden solicitar la nacionalidad española con la Ley de Memoria Democrática?

Solamente se podrá hacer en los siguientes casos:

1. Los hijos o nietos nacidos fuera de España de padre, madre o abuelo/abuela españoles que fueron exiliados y salieron de España por motivos políticos, ideológicos o de creencia o de orientación e identidad sexual; y que por dicho exilio perdieron o renunciaron a su nacionalidad española.

2. Los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978.

3. Los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción de acuerdo a la Ley de Memoria Histórica (Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 de 26 de diciembre).

“La solicitud de nacionalidad deberá formalizarse en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta Ley. Al terminar este plazo, el Consejo de ministros podrá acordar su prórroga por un año más. Ya estamos gestionando las solicitudes de muchos mexicanos que tienen derecho a la nacionalidad española por esta Ley”, afirma Mañanes, director de la firma madrileña, Stratego Abogados.

5 PREGUNTAS CON

Rubén Mañanes, abogado y fundador de Stratego Abogados.

Rubén Mañanes, abogado y fundador de Stratego Abogados.

Cuenta con más de 20 años de experiencia y una sólida reputación tanto en España como en Latinoamérica. Es graduado en derecho por la Universidad Complutense de Madrid y en práctica procesal civil por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

Hace tiempo fue viral en redes sociales un tema que decía “Si tu apellido está en esta lista, te van a dar la ciudadanía española”. ¿Tiene la Ley de Memoria Democrática relación con esto?

La lista de apellidos fue utilizado por algunos abogados (aunque la ley no lo reconocía) para poder solicitar la nacionalidad española por origen sefardí. Se decía que determinados apellidos tenían origen sefardí y en España estuvo vigente una ley entre el año 2015 y el año 2019 que permitía adquirir la nacionalidad española a los descendientes de ese sefardíes. Aunque dicha ley ya terminó, nunca bastaba con solamente tener un apellido sefardí.

En México lo han podido solicitar personas que eran sefardíes porque formaban parte de la comunidad judía (de origen sefardí) y luego también muchas personas que eran descendientes de sefardíes, principalmente de la zona de Nuevo León, Tamaulipas y en los Altos de Jalisco.

Pero no hay que confundir la actual Ley de Memoria Democrática con la ley de sefardíes y mucho menos con los apellidos de origen sefardí.

La Ley de Memoria Democrática se puede decir que es la continuación de una ley que estuvo vigente en España, que fue la Ley de Memoria Histórica y que permitió a numerosas personas obtener la nacionalidad española, del año 2007 al año 2011.

En la Ley de Memoria Democrática se amplía el número de supuestos para poder solicitar la nacionalidad española.

Aunque en Internet no está surgiendo tanto el tema de los apellidos, sí la llaman “Ley de Nietos” y esto es un error, porque no todos los nietos de españoles van a poder solicitar la nacionalidad española. Solo quienes cumplan ciertos requisitos.

¿Qué características tiene la Ley de Memoria Democrática y para quiénes va dirigida?

La Ley de Memoria Democrática contiene una disposición adicional que va a permitir solicitar la nacionalidad española a numerosas personas.

En su conjunto la ley trata más puntos. Por ejemplo, todavía hay muchas fosas comunes en España y hay personas que no han podido identificar a sus familiares, entonces la ley trata de crear una base de datos de ADN. Ese es el propósito principal de la ley. Otro punto es eliminar ciertos signos franquistas que todavía están en España. Por ejemplo, hay una Fundación Francisco Franco, hay todavía calles en honor a generales golpistas y ese tipo de cuestiones.

Pero, centrándonos en lo que es la nacionalidad española, hay una disposición adicional que va a permitir solicitarla bajo tres supuestos.

El primero de ellos: aquel cuyo padre, madre, abuelo o abuela hubiere sido originario de España y que hubiera sufrido el exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o Identidad de género y que hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española. Se deben de cumplir las tres condiciones.

Por esto no es una “Ley de Nietos”, porque no todos los nietos van a poder acceder a ella. Si una persona tuvo un abuelo español y nunca perdió la nacionalidad, aunque hubiera nacido en España y fuera exiliado, como no perdió o no renunció a la nacionalidad española, sus descendientes no van a poder hacerlo.

El segundo supuesto es para los hijos de españolas que hubieran nacido en el extranjero. ¿Por qué? Porque, hasta el año 1954, las mujeres españolas perdían automáticamente la nacionalidad de España por contraer matrimonio por un extranjero. O sea, toda española que se casaba con extranjero perdía la nacionalidad hasta 1954. Esto se trata de discriminación de género, porque al hombre el español varón que se casaba con una extranjera no le sucedía esto.

El tercer supuesto que recoge la ley son los hijos mayores de edad de las personas que obtuvieron la nacionalidad por la Ley de Memoria Histórica. Imagínate una madre que obtiene la nacionalidad española en el año 2007 por la Ley de Memoria Histórica y en el momento de adquirir la nacionalidad tenía un hijo de 17 años y un hijo de 21. El hijo de 17 años pudo obtener, con posterioridad, la nacionalidad española porque había estado bajo la patria potestad de una española, que era su madre. Sin embargo, el hijo mayor se quedaba afuera, entonces nos encontramos con familias donde la madre es española varios hijos son españoles sin embargo, otros hijos, no. Eso no tiene demasiado sentido y es algo que también viene a corregir esta Ley de Memoria Democrática.

¿Cómo va a ser el proceso para aplicar?

Todavía hay que esperar al desarrollo reglamentario. La solicitud de la nacionalidad por esta disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática va a tener un plazo de dos años desde la publicación de la ley más un año adicional, si el gobierno lo considera oportuno, es decir, hay que apurarse para presentar la solicitudes.

Este tipo de solicitudes, hasta el momento, se están presentando en los consulados. Lo que ocurre es que ya con la Ley de Memoria Histórica se presentaban los consulados, pero se resolvía en Madrid. Ahora mismo, presentarlo en los consulados es una absoluta locura. Por ejemplo, la nacionalidad que más solicitó cuando la Ley de Memoria Histórica fueron los cubanos, pero el consulado de España en Cuba todavía, diez años después del final de la ley, sigue resolviendo solicitudes de nacionalidad. Eso no tiene demasiado sentido.

Lo que está claro es que los consulados no son capaces de asumir la carga de trabajo que les va a venir. Debe ser a través de alguna plataforma informática y la única duda que tengo es cómo se van a presentar los documentos originales. Vamos a tener que esperar y hay que tener un poco de paciencia.

Antes de final de año yo creo que ya estará aprobado el reglamento y se conocerá la instrucción que va a regular el proceso.

¿Qué ventajas tendrán los mexicanos elegibles al solicitar la nacionalidad española?

Lo principal es que pueden conseguir un pasaporte de la Unión Europea. No es tanto un pasaporte español, sino un pasaporte de la Unión Europea que les va a permitir residir y trabajar en cualquier país de la UE. Esa es la principal ventaja.

Al margen de las nacionalidades, nosotros en Stratego Abogados tramitamos también muchos permisos de residencia. Hay mucha gente que quiere residir en cualquier país de la Unión Europea y al final tiene que pedir un permiso y son trámites y son complicaciones. Entonces, tener un pasaporte de España les facilita el residir y trabajar en cualquier país de la Unión Europea, además con la ventaja de que los hijos menores de edad -de quienes obtengan una nacionalidad- podrán obtener también la nacionalidad española, por estar bajo la patria potestad de un español. Esto no ocurre con todas las nacionalidades del resto de países de la Unión Europea.

Como ciudadano de la Unión Europea gozas de un pasaporte español, que es un pasaporte que necesita de pocos visados. Es uno de los pasaportes más fuertes del mundo.

Por ejemplo, quien quiera obtener un permiso de residencia como inversor en Estados Unidos, a un español le van a pedir 50 mil euros de inversión, sin embargo, a un mexicano ya le están pidiendo un millón de euros.

Hay ventajas adicionales, por ejemplo, si necesita asistencia en un país sin consulado mexicano, puede haber un consulado español que les puede brindar asistencia. Incluso un consolado francés también les brindará asistencia, por tener un pasaporte europeo.

¿Qué recomendaciones da para quienes busquen más información al respecto?

Las expectativas con respecto a la Ley de Memoria Democrática son enormes. Entendemos que hay mucho interés por obtener un pasaporte de la Unión Europea. No son datos oficiales, pero se habla de que por la Ley de Memoria Histórica hubo más de 400 mil solicitudes de nacionalidad y yo creo que la vamos a superar.

Por eso también hay que estar muy alertas. Muchos abogados hablan de “ley de nietos” y que cualquier nieto de español lo va a poder tramitar, pero no hay que engañar a las personas.

Ha habido mucho engaño con la nacionalidad por origen sefardí, lo sigue habiendo ahora mismo. La ley estuvo vigente hasta el 1 de octubre de 2019 y una vez finalizada esta ley, pues la nacionalidad por origen sefardí se puede solicitar pero no te la van a conceder porque es una facultad discrecional del gobierno.

Era un derecho y ahora es una facultad discrecional. A pesar de esto, que la ley lo deja en claro, hay numerosos abogados, numerosos gestores, que todavía andan diciendo que puede solicitar una nacionalidad española y andan cobrando tres mil o cuatro mil euros a la gente.

Por supuesto que hay mucha desinformación, por supuesto que hay mucha gente está buscando engañar, pues sí es un engaño. Vamos a hablar claramente y yo casi diría a veces que es hasta una estafa, porque a mucha gente le están estafando.

Varios mexicanos me contactaron la semana pasada porque hay una plataforma en internet de gestores que les dicen que pueden solicitar la nacionalidad española por relevancia histórica, porque resulta que son descendientes bastardos del rey Felipe IV cuando eso es una absoluta barbaridad. Pero claro, la gente quiere tener un pasaporte en la Unión Europea de una manera sencilla, fácil y sin residir.

