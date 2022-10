Uso de escopolamina para drogar y violar a jóvenes enciende las alertas

El caso de una joven que presuntamente fue drogada durante una fiesta privada en un restaurante en la Ciudad de México encendió las alarmas de las autoridades y la sociedad, porque al parecer esto ocurrió por el uso de una droga llamada escopolamina, y a continuación explicaremos el caso y qué implica el uso de esta sustancia.

El caso data del pasado vienes 21 de octubre, ese día la madre de la joven denunció que su hija se encontraba inconsciente en el baño del restaurante ubicado en la zona de Santa Fe, por lo que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) abrió una carpeta de investigación.

Incluso el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, expresó a través de sus redes sociales: “estoy en contacto con los familiares de la víctima y estos hechos no quedarán impunes, actuaremos con todo el rigor de la ley para que estos eventos no se repitan”.

La víctima asistió a la fiesta privada con cuatro de sus amigas y el chófer de una de ellas la iba a regresar a su casa, pero las cosas no ocurrieron conforme a lo planeado y en lugar de eso la joven terminó inconsciente, presuntamente por haber ingerido escopolamina.

Mediante redes sociales, Tere Delgado, madre de la víctima, explicó los hechos:

“Quedé con ella de que me llamaría cuando saliera del lugar. No me llamaba, yo le marqué muchas veces y no me contestaba. De repente me llama una de sus amigas que no encontraban a mi hija”

— Tere Delgado, madre de la joven