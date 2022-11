Vincular al narco con producción de aguacate es una campaña contra México: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró una “campaña en contra del aguacate de Michoacán y del aguacate de México” el vincular que en su producción están relacionados grupos del narcotráfico.

Cuestionado sobre las denuncias de productores, que afirman que las autoridades y los narcotraficantes son “lo mismo”, López Obrador afirmó que no existen esos vínculos.

“Los productores de aguacate de Michoacán son gente de bien, trabajadora. Hay violencia en Michoacán y hay grupos de la delincuencia pero no tienen vínculos con los que producen aguacates, que son agricultores, y que lo que hay -seguramente- pues es una desinformación”, comentó.

López Obrador comentó que “antes sí había un contubernio entre las autoridades y la delincuencia, pero ya no existe eso. Han cambiado mucho las cosas en México y lo que está probado, técnica y científicamente, es que el mejor aguacate del mundo es el que se produce en Michoacán”, añadió.

El mandatario afirmó que existen otros países que buscan ganar el mercado de aguacate en Estados Unidos, pero que su calidad no es la misma. “No sé cómo le harían en Estados Unidos y en Canadá sin el aguacate de Michoacán”, añadió.

Campaña contra el aguacate puede ser un boicot por temas electorales

“Nosotros hemos padecido, durante mucho tiempo, de boicots por razones de competencia o por razones políticas. Por ejemplo, ahora que hay elecciones en Estados Unidos y los políticos de Florida hacen campaña diciéndole a los productores de tomate de Florida, que ellos van a lograr que ya no se compre el tomate mexicano, porque el tomate mexicano lleva agroquímicos, o porque lo cultivan niños”, añadió el presidente, descartando que esto último sea cierto porque la Ley Federal del Trabajo prohibe el trabajo infantil.

“Se está impulsando una actividad productiva en Michoacán donde se requieren ingresos para que los jóvenes tengan trabajo y no tengan que tomar el camino de la delincuencia. Lo único que estamos cuidando es que no se siembre tanto aguacate en la zona de los bosques, sobre todo en la zona de las mariposas monarca”, añadió.

“Decirle a la gente de Canadá que es muy bueno el aguacate y que no está vinculado [al crimen]. No es una industria del narcotráfico. No. Son productores que se dedican a eso y han sido exitosos y dan trabajo y lo único es convencerlos para que se cuiden los bosques y no se afecte a la mariposa monarca, básicamente”, concluyó.

