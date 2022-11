Clouthier niega falta de coordinación en política energética expuesta por Buenrostro

Para la exsecretaria de Economía, Tatiana Clouthier, lo dicho por la nueva titular de la dependencia, Raquel Buenrostro, es faccioso y mentiroso porque sí se tuvo coordinación con la Secretaría de Energía, pero al no tener respuesta se preguntó al Ejecutivo para que decidiera quién lo iba a hacer.

A unos días de que Buenrostro dijera a senadores que faltó coordinación entre su antecesora y la Secretaría de Energía para contestar las preguntas de Estados Unidos y Canadá en torno a la política energética mexicana, como parte del proceso de consultas bajo el T-MEC, Clouthier afirmó que ella atendió personalmente el tema de responderle a los dos países socios.

En entrevista en el programa de radio “Así las Cosas” de W radio, Clouthier afirmó que en lo dicho por Buenrostro, “hay un poco de matiz y habría que aclarar lo referente a que en la coordinación no se citaba el sector energético; eso es falso, lo atendí personalmente”.

Detalló que acudió con la secretaria de Energía, Rocío Nahle, quien designó a los encargados del tema, información que utilizó la Secretaría de Economía como representante de México ante el proceso de consultas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así que las respuestas las habría dado Energía y no Economía.

“Quienes proveen la información son los responsables del tema, que son toda el área concerniente a Sener (Secretaría de Energía)”, aunque también pasa el tema por Pemex y CFE, “la información la debe proveer Sener y uno lo que le da es voz”.

Tatiana Clouthier agregó que “se citó (a los representantes de Secretaría de Energía), lo hice personalmente y, cuando no tuve la respuesta que requerí, acudí al Ejecutivo para que me apoyara y que decidiera quién y cómo se atendía ese tema, y por eso se extendieron las consultas y no es malo que se extiendan”, dijo.

Expuso que Buenrostro pudo contestar a los senadores que quiso traer a su equipo a la Secretaría de Economía y por eso hubo una salida de 40 o 50 personas de la dependencia, pero en lugar de ello para justificarse decidió “embarrarme”.

Clouthier añadió que le “choca” y le “parece que es poco sano” culpar a los demás, cuando pudo decir: “Tenía y tengo la oportunidad de formar mi propio equipo y así lo decidí y cuál es el problema (...) pero cuando me tengo que justificar para embarrarme al anterior, inventar o crear una historia como que fuera muy grave que no contestaron satisfactoriamente, la Secretaría de Economía es el abogado del Estado mexicano y no quien crea la información”.

La ex jefa de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador y exsecretaria de Economía dijo que no permitirá “que se me quieran levantar falsos y se me quieran cargar muertos que no me corresponde”.

