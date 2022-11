Ricardo Monreal exige respeto para manifestantes a favor del INE

Actuaremos con mucha seriedad, seremos responsables, mientras estemos aquí no deben preocuparse: Monreal Foto: Facebook Ricardo Monreal

El senador Ricardo Monreal manifestó que las personas que marcharon el domingo en contra de la reforma electoral, así como de lo que la consideran como un atentado en contra el Instituto Nacional Electoral (INE), deben ser escuchados por el Poder Legislativo, en donde en este momento está el análisis jurídico de la iniciativa presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Debemos respetar la marcha, la libertad de opinión, expresión, imprenta, reunión y de manifestación están garantizado por la Constitución y son parte de nuestras garantías individuales. En lo personal creo que debemos reflexionar sobre ella y atender lo que se propone y se solicita, pero yo no la descalificaría, no quiero hacerlo y no tengo sino respeto por el presidente y su opinión”.

Durante una conferencia de prensa que ofreció en ese recinto legislativo, se le preguntó si era un error que López Obrador estuviera en contra de la marcha, pero se negó a responder y solo explicó que no descalificará al presidente y él no se mete con las atribuciones de otros poderes que tienen su opinión sobre la manifestación y eso no lo va a cuestionar.

“A los que han expresado diferentes puntos de vista de la reforma electoral les digo que no se preocupen porque en el Senado vamos a hacer las cosas con seriedad y responsabilidad constitucional, no vamos a actuar de forma improvisada, precipitada ni irreflexiva, actuaremos con mucha seriedad, seremos responsables, mientras estemos aquí no deben preocuparse”, afirmó.

Monreal también habló sobre la reunión con Adán Augusto López, secretario de Gobernación y a quien también se le menciona para buscar la candidatura presidencial, en ella hablaron sobre el proceso de la reforma electoral que en este momento está en discusión en la Cámara de Diputados.

Después de los cual, dijo, el Senado hará una análisis minucioso de lo que aprueben los diputados, también hablaron sobre iniciativas y minutas que están pendientes, por lo que Monreal ofreció revisarlas una vez que se aprueben en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para impulsarlas.

