Confirma AMLO “plan B” para impulsar reforma electoral

AMLO propondrá nueva ley electoral. Esto, en caso de que no se apruebe la reforma Constitucional en materia electoral. (Presidencia de la República)

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que impulsará un “plan B” en caso de que no sea aprobada la reforma constitucional en materia electoral. Si Morena y sus aliados no alcanzan las dos terceras partes del Congreso de la Unión, impulsará reformas a la ley electoral, las cuales no modificarán la Constitución.

“Tiene que haber democracia, aunque no lo quieran los mapaches. Pero es necesario que haya una auténtica democracia en México. Que se aleje, de una vez y para siempre, cualquier posibilidad de fraude electoral”, afirmó el mandatario en su conferencia de prensa matutina, dos días después de la manifestación “El INE no se toca”, que congregó a miles de personas en la capital del país y en otras 50 ciudades, aún con cifras dispares entre distintas instancias.

“Debe de resolverse lo de la iniciativa de reforma a la Constitución para que haya democracia, y si la rechazan... porque lo que quieren es que se vote, porque saben que posiblemente no se llegue a los 334 votos en la cámara de Diputados. En la Cámara de Senadores es lo mismo, no es mayoría simple, también son dos terceras partes”, añadió el mandatario.

Te recomendamos leer: Más de la mitad de los mexicanos apoyan la propuesta de Reforma Electoral de AMLO

“Esto pasó con la Reforma Eléctrica, que era una reforma constitucional y claro que los conservadores votaron a favor de Iberdrola, de las empresas extranjeras, en contra de la Comisión Federal de Electricidad, de la empresa pública, porque así son. Entonces, que ya de una vez se resuelva lo de la Reforma Constitucional, y como es tan importante que haya democracia, pues es probable que yo envíe una reforma a la ley, que no requiere de dos terceras partes. Un plan B”, añadió el mandatario.

“Es posible que sin violar la Constitución, se pueda proponer en una ley, o en una reforma a la Ley Electoral, que se elijan a los consejeros y magistrados del Tribunal Electoral, que sea posible que no haya plurinominales, que en vez de 500 sean 300. Ver si existe, de acuerdo a lo que establece la Constitución, si existe la posibilidad de hacer una reforma”, dijo el mandatario, destacando: “Lo ideal sería la reforma Constitucional, pero como son intereses de los oligarcas que no quieren la democracia rías, todo aquello que se pueda hacer, sin violar la Constitución. Pero no dejar de luchar, porque dejar de luchar es como empezar a morir”, concluyó.

También puedes leer: Miles de mexicanos marchan contra reforma electoral y AMLO

Al respecto, en redes sociales, el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío, afirmó que es imposible alcanzar los objetivos del presidente a través de reformas legales.