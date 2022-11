CPAC tiene todas las libertades para reunirse en México: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este miércoles que el encuentro de la organización estadounidense CPAC, encabezada por líderes conservadores del país, se realizará con respeto a sus libertades, pues servirá para demostrar que los grupos conservadores “son racistas , clasistas y corruptos”.

“Sabía que iban a tener en México otra reunión, porque ya han hecho algunas, de personajes del conservadurismo”, comentó López Obrador al respecto. “Estuvieron aquí los de España, que se llama VOX. Y el que fue candidato de Chile estaba convocando con Vargas Llosa. Hubo una reunión pro fascista hace poco”.

Al encuentra en México asistirán Ted Cruz, senador republicano por Texas; Steve Bannon, asesor político de Trump y comunicador; así como Eduardo Bolsonaro, hijo del actual presidente de Brasil.

“Si vienen todos esos personajes, tienen todas las libertades que se garantizan en México para reunirse, manifestarse, expresarse. No nos perjudica en nada, al contrario, nos ayuda en este plan que tenemos de ir informando, orientando, de cómo piensan los conservadores y cómo son racistas, clasistas, cómo son corruptos y no tienen escrúpulos de ninguna índole”, señaló López Obrador, quien afirmó: “Todo eso nos ayuda mucho, además es bueno el debate”.

México responde a Texas

El presidente López Obrador criticó las medidas anunciadas por el gobernador de Texas, Gregg Abott, para combatir la migración en su país. ba yo leyendo, no sé si sea cierto, de que el gobernador de Texas va a militarizar la frontera y va a crear un muro, y que va a hacer acuerdos con gobiernos en México (hablo de gobiernos locales), pero no debe de saber -hay que mandarle decir- que la política exterior de México no la manejan los gobiernos locales, sino el ejecutivo federal”, indicó.