Polémica conferencia CPAC se celebra en México, con presencia de conservadores del mundo

Por primera vez, la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), una organización estadounidense cercana al Partido Republicano, realizará un congreso en México este 18 y 19 de noviembre. El encuentro ya encendió las alarmas de grupos defensores de derechos humanos del país, ya que advierten posibles retrocesos y el negro historial de los organizaciones. Por otro lado, los expositores y apelan que las conferencias de personajes de ultraderecha como Ted Cruz, senador republicano; Steve Bannon, exasesor de Donald Trump, representan oportunidades para defender la integridad económica entre ambas naciones, a través de acciones como tener un partido político binacional.

Cuestionado sobre la realización del congreso conservador en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió el pasado miércoles: “Sabía que iban a hacer en México otra reunión, porque ya han hecho algunas, de personajes del conservadurismo en el mundo. Estuvieron aquí los de España, que se llama VOX; y el que fue candidato presidencial de Chile. Hubo una reunión profascista hace poco”, comentó.

“Si vienen todos esos personajes, tienen todas las libertades que se garantizan en México para reunirse, para manifestarse, para expresarse”. — Andrés Manuel López Obrador, 16 de noviembre de 2022

Además, el presidente consideró que su movimiento político no tiene problema con la organización del encuentro. “No nos perjudica en nada. Yo diría que, al contrario, nos ayuda en este plan que tenemos de ir informando, orientando, de cómo piensan los conservadores, de cómo son racistas, de cómo son clasistas, de cómo discriminan, de cómo son muy corruptos, de cómo no tienen escrúpulos morales de ninguna índole, de cómo son muy partidarios de la violencia”, concluyó.

Pero, ¿qué es la CPAC y por qué es tan polémica?

La conferencia nació en 1974 en Estados Unidos y es uno de los eventos políticos de derecha y conservadores más difundidos cada año por la prensa. Hasta la fecha, se han realizado encuentros de la CPAC en países como Israel, Hungría, Japón, Austria, Brasil y México.

En el encuentro en México se darán cita más de 70 expositores procedentes de 20 países. Todos, del más alto nivel político, académico y social. Estarán encabezados por el actor Eduardo Verástegui y contará con conferencias de personajes como Lech Walesa (ex presidente polaco y dirigente del Sindicato Solidaridad); Ted Cruz, senador estadounidense; Eduardo Bolsonaro, diputado brasileño e hijo de Jair Bolsonaro; Alejandro Giammattei, presidente de Guatemala, Steve Bannon, ex asesor de Donald Trump, y Santiago Abascal, presidente del partido político español VOX.

Para Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico -quien no participará en el encuentro- y que representa a cerca de dos millones de americanos que viven en México, este encuentro representa una oportunidad ahora que el Partido Republicano ha recuperado el control de la Cámara Baja, después de cuatro años. “Creo que es un cambio significativo en el ejercicio del poder en Estados Unidos y cambiará también la dinámica. Creo que es muy importante lo que sucedió en estas elecciones”.

Cuestionado sobre las críticas que ha recibido el evento y los ponentes, Rubín respondió a Publimetro: “Yo creo que hasta que no se realice y se vean los trabajos que se están llevando a cabo, creo que no podremos evaluarlo a profundidad. Pero, el hecho de que México sea punta de lanza para un movimiento conservador, pues tiene todo el sentido del mundo”.

¿Un partido político mexicano vinculado con el Partido Republicano?

Juan Iván Peña Néder, presidente nacional del movimiento México Republicano, comentó en entrevista con Publimetro que la CPAC “ha decidido expandirse hacia Iberoamérica con objeto de alianza y concreción de los ideales del Partido Republicano”, con énfasis especial en México, pues “Siete millones de norteamericanos mexicanos viven en México, tienen pasaporte azul y pueden votar en Estados Unidos. Además, hay dos millones de angloparlantes sajones que viven en México”.

Para Peña Néder, CPAC “trata de conjuntar a voces que están defendiendo una agenda antiprogresista y antiglobalista”, por lo que uno de los puntos clave del encuentro es la posibilidad de crear un partido político binacional en México, vinculado con el Partido Republicano en Estados Unidos, mismo que podría estar listo para el año 2025.

“Somos un movimiento legislativo en ambos lados de la frontera. Nuestra idea del conservadurismo es defender los valores y principios occidentales y -sobretodo- defender la agenda propiamente capitalista, que garantice la posibilidad de crédito, el desarrollo objetivo a las microempresas y que los 600 mil millones de dólares de intercambio que hay entre México y Estados Unidos tengan una mayor distribución”, comenta Peña Néder.

Sobre México Republicano, explica que no busca tener ni alcaldes ni gobernadores, porque eso implica corrupción. Además, buscan ser un movimiento binacional, enfocado en este momento en crear partidos políticos locales. “Queremos participar en 2024, a través de alianzas externas de los partidos y en 2025 buscar un partido político nacional en México, mientras que en Estados Unidos somos un caucus, mexicano-republicano para tener más diputados allá”, añade.

Por último, Peña Néder responde que las críticas a CPAC y al conservadurismo -como la expresadas por el presidente- son porque los actuales partidos políticos (tanto de la oposición como del oficialismo) no representan el sentir ciudadano.

“Hay una clase media en buena parte del país (en el norte, en el bajío) que no está representada en el nuevo modelo de Estado. Nosotros creemos que Morena llegó para quedarse y que representa con mucha claridad al centro-izquierda en el espectro político, pero no hay -del centro a la derecha- quién represente a la clase media, ni tampoco a la puja empresarial, ni la enorme relación con Estados Unidos”, añade.

“‘México Republicano’ viene a llenar este espacio y creemos que el presidente, que es el jefe del Estado mexicano, él mismo tiene una clara vertiente conservadora. Muchos de los valores que ha defendido, como la defensa de la familia o no dejar avanzar estas agendas en extremo progresistas, pues claramente denotan que tiene un perfil conservador. Además, ‘México Republicano’ -y el movimiento conservador- no está contra López Obrador, ni contra la 4T. Reconocemos que él es producto de una elección popular y reconocemos la necesidad de estabilizar al país y exigimos también que haya un espacio para el empresariado, la clase media y la enorme representación binacional. Es muy importante que se entienda que no se trata de un movimiento de ruptura, sino el nacimiento de un nuevo modelo de partidos en México”, concluye Peña Néder.

3 PREGUNTAS CON

Fernanda Díaz de León, subdirectora de Incidencia en Ipas México.

¿Qué es la CPAC y por qué alzan la voz ante el congreso que celebrarán en México?

La CPAC es la Conferencia de Acción Política Conservadora, por sus siglas en inglés, tiene sede en Estados Unidos y es una plataforma política para reunir a los grupos más conservadores, antiderechos y ultraconservadores para ponerse de acuerdo en cómo poder incidir en Estados Unidos.

A través de los años ha ido cobrando relevancia. Por ejemplo, Reagan participó en una conferencia de éstas y un tiempo después fue elegido como presidente. Trump también acudió a estas conferencias en Estados Unidos y después resultó electo.

Es una plataforma que reúne a estos líderes políticos y que, desde hace algunos años, ha buscado salir de Estados Unidos. Lo preocupante es que ahora han elegido a México como sede y los vínculos que tienen quienes están auspiciando o recibiendo esta conferencia, pues son de llamar la atención. Nos preocupa que, desde su comienzo, la CPAC ha lidiado con las tensiones entre conservadores, tradicionales y extremistas de ultraderecha, y a la vez intenta mantener una imagen que evite mostrar el racismo manifiesto que encontramos entre sus detractores.

Es un movimiento que reúne a la crema y nata de personas que han apoyado posturas fascistas discriminatorias, como la supremacía blanca y que encontramos principalmente en el Partido Republicano en Estados Unidos, pero en especial en la fracción conocida como el Tea Party, que reúne a los más conservadores de entre los conservadores.

¿Por qué hay que poner atención a los ponentes de la conferencia CPAC en México?

Entre las personas y organizaciones que identificamos que están auspiciando esta conferencia tenemos al actor Eduardo Verástegui, quien en los últimos años se ha convertido en un invitado reiterado y ha sido expositor en varias de ellas, compartiendo el escenario con líderes ultraderechistas como el mismísimo Donald Trump y su asesor político Steve Bannon, que todos sabemos que enfrenta una investigación por temas relacionados con sus posturas fundamentalistas.

CPAC México está siguiendo el mismo guión de conferencias pasadas. La cartelera de ponentes incluye a conocidos líderes políticos de ultraderecha y la mayoría de ellos están vinculados a movimientos antigénero y antiderechos reproductivos.

Entre las personalidades que están ligadas con la conferencia en México son personas como Juan Iván Peña Neder, quien es una figura problemática que su carrera política se ha visto enturbiada por acusaciones de violencia sexual por parte de su esposa, además de haber sido acusado de racismo, corrupción y que fungió como funcionario del gobierno del expresidente Felipe Calderón. Estuvo en la Secretaría de Gobernación y se ha manifestado abiertamente como admirador de Hitler y fundó una organización que se llama México Despierta, que es una organización neofascista y antisemita que abogó por la esterilización de personas indígenas.

Ha tenido declaraciones claras y públicas en términos de desconocer los derechos reproductivos de las mujeres y su capacidad para recibir cuestiones tan importantes como la esterilización. Él proponía que no se pidiera el consentimiento a las mujeres indígenas y, esa sería una forma de acabar con las personas que pertenecen a los pueblos originarios.

Incluso hubo una fotografía publicada de este personaje parado frente a una espada y un escudo de las Cruzadas, estirando el brazo izquierdo. Sabemos que fue arrestado en 2011, acusado de haber participado en una violación multitudinaria a su entonces esposa. Se le envió a una cárcel de máxima seguridad y dos años después fue liberado sin mayor trámite ni resolución del caso. También ha sido acusado de corrupción por supuestamente haber encabezado una red para traficar permisos de casinos, abusando de su posición de poder como funcionario público al interior de la Secretaría de Gobernación.

Y México Republicano es un grupo de personas que tienen la intención de formarse como partido político y que tiene vínculos con el Partido Republicano en Estados Unidos. Incluso se dice -y se han hecho declaraciones de interés- en un partido político binacional.

En este grupo de México Republicano encontramos a otras personalidades como Juan M. Dabdoub Giacoman, fundador y presidente del Consejo Mexicano de la Familia, quien también tiene un historial de violencia e incidencia en la política. En 2017 dirigió una campaña con la organización ultra católica española “Todo México”, que contenía mensajes discriminatorios en contra de la comunidad LGBT+. También fue vocero del Frente Nacional de la Familia, que lo expulsó en 2017 por haber agredido públicamente a una mujer.

También van a estar participando Sam Mendes y Carlos Leal, que fueron diputados locales y que fueron los principales promotores del pin parental, una figura que obliga a las escuelas a pedir aprobación de padres y madres de familia para que sus hijos e hijas puedan recibir ciertos contenidos de educación sexual, dándoles a los padres el poder de prohibir que esta información llegue a las infancias.

Nos parece que la presencia en México de CPAC es sumamente grave, preocupante y que nos debería de sentar a organizaciones de la sociedad civil, pero también la academia y a los tomadores de decisiones a analizar cuáles son las intenciones y cuáles son los riesgos de dejar pasar una conferencia de este tipo, y de no darle la importancia que merece en términos de las implicaciones que podría tener en el ejercicio de los derechos de las personas que tanto trabajo ha costado lograr en este país.

¿Qué repercusiones puede tener esta conferencia en el contexto mexicano?

El primer reto que vemos desde IPAS es que tenemos que estar vigilantes ante el avance de estos grupos. Un error común es pensar que los derechos se ganan, se conquistan y ya se quedan ahí. Y no. Muestra de ello fue lo que sucedió recientemente con el derecho al aborto en Estados Unidos, que durante más de 50 años, estuvo vigente esta decisión de la Corte y tras una estrategia que duró varios años -y que empezó con el gobierno de Trump al designar a tres de los jueces que actualmente integran la Corte- se echó para atrás esta decisión.

Nos parece que, por un lado, siempre debemos estar alerta a los avances que se van logrando y uno de los efectos negativos que podría tener esta conferencia en México es que en realidad logre sus objetivos, logre tejer redes y alianzas entre estos sectores ultra conservadores y que tuvieran forma de acceder a un poder político que pudiera echar por debajo justo los derechos que se han tenido en los últimos años en México.

El contexto mexicano es un reto, porque no es tan clara la postura en los partidos sobre temas relevantes de Derechos Humanos. Históricamente hemos identificado al Partido Acción Nacional como el partido conservador en México, sin embargo, en los últimos años podemos encontrar personas con posturas ultraconservadoras en partidos que se llaman o que se identifican como partidos de izquierda. Hay gente en Morena o en el PT que han propuesto iniciativas regresivas en términos de derechos humanos.

Frente al contexto político mexicano que hay en la actualidad, en donde la oposición está sumamente desdibujada y no parece haber una postura clara frente al gobierno en turno, nos preocupa que pueda surgir un partido de esta naturaleza y que tenga la fuerza, porque estos partidos hemos visto cómo han ganado elecciones en otros países, a través de difundir miedo y desinformar.

Nos parece importante ir develando y haciendo públicas quiénes son las personas que están involucradas en la creación de este nuevo partido o de esta agrupación México Republicano, porque también nos parece que es importante recuperar las experiencias y las posturas y los acontecimientos que han tenido lugar hace algunos años.

