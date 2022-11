Elección en el BID mide fuerzas de AMLO ante Chile, Argentina, Brasil y Trinidad y Tobago

Este domingo 20 de noviembre, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) elegirá a su próximo presidente y, en esta elección, participa el subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, quien -de acuerdo con especialistas consultados por Publimetro- enfrenta un panorama complicado para hacerse de la elección.

Esquivel, propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador tras la declinación de la candidatura de la embajadora Alicia Bárcena, se enfrentará a los candidatos de otros cuatro países.

A la contienda también asisten Cecilia Todesca Bocco, nominada por Argentina y secretaria de Relaciones Exteriores de la Cancillería; Nicolás Eyzaguirre Guzmán, nominado por Chile y exministro de Hacienda y de Educación; Ilan Goldfajn, exgobernador del Banco Central y actual Jefe del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, y Gerard Johnson, exfuncionario del BID y nominado por Trinidad y Tobago.

A pesar de tener una trayectoria más enfocada en lo académico y no tanto a lo operativo, Esquivel ha defendido su candidatura. En una entrevista con la agencia española EFE comentó que un perfil técnico es necesario para un cargo como este, aunque admitió que “tampoco todo es la técnica” y “hay que tener una cierta sensibilidad” en una región tan compleja como América.

El Banco Interamericano de Desarrollo en sus iniciales BID es una organización financiera internacional con sede en la ciudad de Washington D.C. (Estados Unidos), que fue creada para financiar proyectos viables de desarrollo económico, social e institucional y promover la integración comercial regional en el área de América Latina y el Caribe. Es la institución financiera de desarrollo regional más grande de este tipo.

4 PREGUNTAS CON

Carlos Cerda, profesor de Relaciones Internacionales del Tec de Monterrey.

¿Por qué es importante que un mexicano, en este caso Gerardo Esquivel, sea candidato para presidir el Banco Interamericano de Desarrollo?

En general, todas las candidaturas mexicanas son importantes, pero en este caso se trata de un organismo financiero que cubre prácticamente toda la América Latina, también está Estados Unidos y Canadá, pero siempre -diplomáticamente- una candidatura mexicana va a ser muy importante porque de alguna manera representa a nuestro país.

Además, que esté un mexicano en la dirección de X organismo internacional, siempre le va a dar cierta ventaja -en la medida de la institucionalidad- a nuestro país.

¿Qué tan complicada puede ser la elección de este domingo para Gerardo Esquivel?

Es muy complicada porque son cinco candidatos (Brasil, Argentina, Chile, Trinidad y Tobago y México). El fuerte de México pues es la América Latina hispanoparlante y ahorita está muy difuminado el voto porque también está Argentina y Chile. Ambos presentaron a un candidato.

Si de méritos hablamos, también tiene cierta desventaja con respecto al candidato de Brasil, porque la carrera de Gerardo Esquivel ha sido prácticamente académica, muy poco operativa y no tiene experiencia en organismos financieros internacionales, como es el caso del candidato de Brasil que (además de haber sido ya gobernador del Banco Central de Brasil, y por lo tanto, miembro de la Junta de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo) actualmente se desempeña como funcionario en el Fondo Monetario Internacional.

La gran ventaja en el juego diplomático es que, a veces, los méritos pasan a segundo término y se impone la capacidad de negociación y cabildeo del país.

Esa puede ser una hipótesis de la declinación de Alicia Bárcena, que era una candidata excepcional, quizá no con mucha experiencia financiera, pero diplomáticamente de una calidad excepcional. Es nuestra diplomática de mayor rango en la actualidad. No hay diplomático, hombre o mujer, que tenga la experiencia y los cargos que ha ocupado Alicia Bárcena. Una de las hipótesis por las cuales haya declinado es que no haya visto apoyo del gobierno mexicano a su candidatura.

Los medios argentinos están manejando la posibilidad de una candidatura conjunta de último momento, obviamente quieren que México decline a favor de la candidata argentina.

México apoyó al candidato argentino en la anterior elección, en donde ganó Mauricio Claver-Carone, que fue el director destituido. Podría ser una posibilidad porque Argentina y México sí pueden juntarse para que no llegue a Brasil. Ese es el juego diplomático.

El punto esencial de todo esto es ver a quién va a apoyar Estados Unidos, porque el sistema de elección —en todos los organismos financieros internacionales— no es “un país, un voto”, si no que es que acuerdo a la participación social, es decir, a las aportaciones que han hecho. En este caso, Estados Unidos obviamente tiene el peso más fuerte porque tiene aproximadamente el 20%, es decir, una quinta parte de la decisión radica en ellos. Y Estados Unidos no se ha decantado por algún candidato en particular.

¿Qué posibilidades tiene Gerardo Esquivel? Necesitaríamos saber si cuenta con el respaldo de Estados Unidos.

¿Por qué cree que algunas de las candidaturas que ha presentado el presidente López Obrador a organismos internacionales no han prosperado?

En ese sentido, Marcelo Ebrard ha sido muy eficiente en el tema de candidaturas. A lo mejor no las ha ganado todas y quizás una que se ha perdido ha hecho más ruido que diez que se han ganado.

Si algo ha tenido Ebrard es que ha sido muy eficiente en la promoción y en la consecución de candidaturas mexicanas… cuando él lleva el control, también hay que decirlo.

Recientemente tuvimos una cuestión muy bochornosa en la Organización Panamericana de la Salud, donde no ganó la candidata mexicana y estaba muy metido el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, que incluso quería que se volviera a hacer un conteo de votos. Ahí se ve que no llevaba la batuta la Cancillería y ese es uno de los reveses que más han hecho ruido en esta administración.

Ebrard también cuenta con el respaldo del Servicio Exterior Mexicano, que ha hecho un buen trabajo. Si no gana Gerardo Esquivel, va a ser un segundo revés muy mediático, porque estamos hablando de una persona de alguna manera cercana, al presidente López Obrador.

Independientemente de quien sea electo, ¿Cuáles van a ser los retos que va a enfrentar el próximo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo?

Estamos en una crisis de financiera mundial. Esta cuestión de la inflación, que se ha desbordado, obviamente impacta mucho en las políticas económicas de los países y eso puede hacer que requieran más créditos. Entonces, el Banco Interamericano puede ser un actor fundamental en este sentido.

Otro de los retos es más diplomático que operativo. El presidente destituido del BID fue apoyado por el expresidente Donald Trump y eso causó mucho disgusto sobre todos los países de América Latina. Existía una regla no escrita, (una regla de costumbre, que en derecho internacional es todavía muy recurrente) de que el BID era para un latinoamericano. Pero por primera vez llegó un norteamericano.

Cuando el presidente destituido sale, quizás por el fragor de la frustración, declara que está todo el tinglado armado para que China empiece a asumir posiciones de influencia en el Banco Interamericano de Desarrollo, lo cual está muy pero muy distante. Limpiar o aclarar si China se quiere inmiscuir es un reto, digamos diplomático más que operativo del próximo presidente.

Es una elección bastante interesante y es muy lamentable que los países latinoamericanos no hayan podido armar una una candidatura única. Todavía hace días, en la reunión del G-20, el canciller argentino le pidió a Ebrard que vayan juntos porque él sabe perfectamente cómo está la situación. En este momento, el voto está muy difuminado y va a ser difícil.

