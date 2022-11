Pospone AMLO cumbre de presidentes de la Alianza del Pacífico

De último minuto, el presidente Andrés Manuel López Obrador canceló la reunión de presidentes de los países integrantes de la Alianza del Pacífico que iba a tener lugar en México. Esto, después de que el congreso de Perú no le permitió al presidente Pedro Castillo viajar a México para recibir la presidencia de la Alianza.

“Es muy probable que se cancele el encuentro de los países de la Alianza del Pacífico, porque no le dieron permiso al presidnetw de Perú. Vamos a posponer y pensar otra opción”, comentó en la conferencia de prensa matutina de este lunes. “Yo soy el presidente temporal de esa alianza y le corresponde ser el presidente del Perú el que reciba la presidencia. Si no viene, ¿a quien le entrego?”, añadió. El mandatario señaló que no se descarta una próxima reunión en Perú, pero sería algo que tendría que consultar

“Lo que no considero conveniente es hacer una reunión sin el presidente que debe recibir la estafeta”.

Semana de reuniones bilaterales con líderes de América Latina

El presidente comentó que sostendrá reuniones bilaterales con sus homólogos de Chile, Costa Rica y Honduras durante esta semana, empezando con Gabriel Boric el próximo miércoles y con Xiomara Castro, el jueves. Será el lunes de la semana próxima cuando se reúna con Rodrigo Chávez, de Costa Rica.

Finalmente dijo que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, y el presidente electoral de Brasil, Lula da Silva, tampoco vendrán a México.