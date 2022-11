AMLO celebra atajada de Ochoa en Qatar 2022

A través de redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la atajada del penal que hizo Guillermo Ochoa en el debut de México en la Copa Mundial de Fútbol de Qatar. Al mismo tiempo, felicitó a la Selección Nacional por haber obtenido un empate sin goles.

Felicidades a la Selección Mexicana por alcanzar un punto obteniendo el empate. La diferencia, obviamente, se llama Memo Ochoa. pic.twitter.com/7HvIswEqVO — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 22, 2022

“Felicidades a la Selección Mexicana por alcanzar un punto obteniendo el empate. La diferencia, obviamente, se llama Memo Ochoa”, publicó el presidente en Twitter.

En la imagen se puede observar al mandatario observando la transmisión deportiva de Televisa desde una Macbook. No reveló más detalles de quién lo acompañó o si vio el partido completo.

“Nosotros vamos a estar muy pendientes del juego de hoy de México con Polonia y, desde luego, deseamos de todo corazón que le vaya muy bien a la selección de México, de futbol”, dijo el presidente al iniciar su conferencia de prensa matutina del martes, tres horas antes del encuentro.

“¡Qué porterazo tenemos!”: Beatriz Gutiérrez Müller

A través de su cuenta de redes sociales, Beatriz Gutiérrez Müller, escritora y esposa del presidente, también compartió un mensaje de apoyo a la Selección. “La pasión por el mundial de fútbol ya está aquí. ¿Quién no vio el partido México contra Polonia? ¿Quién no anda opinando? ¿Quién no da recomendaciones, elabora sus jugadas, da órdenes, justifica, acusa al rival (o al pobre árbitro), en fin, quién no pierde objetividad?”.

“(Qué porterazo tenemos). ¡Viva México, a ganar los siguientes! ¡Millones de corazones estamos con nuestra selección!, exhortó Gutiérrez.

También puedes ver