AMLO felicita a Sheinbaum, pero descarta ir a su boda

Tras el anuncio de la jefa de Gobierno ante su próxima boda, el presidente Andrés Manuel López Obrador utilizó la mañanera para enviar un mensaje de felicitación, pero descartó asistir a la fiesta.

“¡Pues felicidades!, Todo lo que sea estar contentos hay que celebrarse. No andar con cara dura, hay que dar gracias a la vida”, comentó el mandatario.



Cuestionado sobre su asiatencia, López Obrador comentó “por lo general no asisto a las ceremonias, desde hace años. Ni a bautizos ni bodas. No voy porque me invitan mucho y tendría que dedicar bastante tiempo”.



“Tengo millones de hermanas, hermanos. Hay cariño, mucho cariño y es recíproco con mucha gente. Mi familia es muy grande”, comentó el mandatario, quien se ha referido a Sheinbaum como su “hermana”, al igual que a otros aspirantes presidenciales.