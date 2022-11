AMLO, en entrevista exclusiva con Publimetro

Este 1 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebra cuatro años de su investidura, mismos en los que ha hecho de las conferencias de prensa matutinas una herramienta principal de su gobierno.

Durante su mensaje por “4 años de Transformación”, López Obrador comentó que “nunca en la historia de México se había llevado a cabo un diálogo cotidiano y circular con comunicadores y con el pueblo, como sucede en las conferencias matutinas llamadas mañaneras”.

A las conferencias de prensa matutina están acreditados 104 medios, hasta el cuarto trimestre de 2022. Están divididos de la siguiente manera: 31 de páginas digitales, 10 de multimedia, 12 de radio, 9 de televisión, 21 de prensa escrita, 19 de redes sociales y dos periodistas independientes.

Aunque las conferencias tienen una duración promedio de 114 minutos, de acuerdo con cifras de SPIN Taller de Comunicación-Política, en cada encuentro tiene la palabra, en promedio de tres a cinco asistentes.

Entre los medios acreditados está Publimetro. Es por eso que compartimos unos de los momentos más destacados al respecto.

#1 ¿Qué pasará con los contratistas de Texcoco si el Ejército construye el AIFA? (2018)

Contexto: El 20 de diciembre de 2018 , Publimetro preguntó sobre la construcción del nuevo aeropuerto, cuando aún estaba en una fase inicial.

Respuesta de AMLO :

“El Ejército va a construir el nuevo aeropuerto en Santa Lucía, en la base militar. Ellos tienen capacidad para hacerlo y se le están asignando ya recursos en el presupuesto, que está por aprobarse. Con ese propósito estamos confiando al Ejército la construcción de las pistas y de la terminal, y todo”.

“Ya se tiene el proyecto para unir el aeropuerto actual con el aeropuerto de Santa Lucía, lo que va a ser la comunicación confinada del aeropuerto actual a Santa Lucía. Ya se tiene un aproximado de recursos y todos los proyectos. Se va a utilizar el modelo de proyecto constructivo de la terminal 2 para Santa Lucía, porque eso pertenece al sector público; es decir, ya no hace falta gastar, vamos a ahorrar en cuanto al proyecto de la terminal, que desde luego se tiene que adaptar”.

“Se va a utilizar también la pista actual, la militar de Santa Lucía, que está en perfecto estado, nada más se va a decidir si se amplía, pero esa pista como está ha sido utilizada para aterrizajes de aviones grandes. En esa pista, por poner un ejemplo, bajó el avión de la presidencia cuando el temblor del año pasado. Ahí bajó el presidente Peña, de emergencia, en esa pista”.

#2 ¿Cuál es el balance de seguridad para el cierre de año y qué mensaje le da a los funcionarios sobre los recortes de personal en varias dependencias? (2018)

Contexto: El presidente fue cuestionado el 24 de diciembre de 2018 sobre la estrategia de seguridad, y sobre si ese año sería más violento que el anterior. Además, en ese momento, varias dependencias sufrieron recortes de personal.

Respuesta de AMLO:

“Estamos trabajando todos los días para garantizar la seguridad. Estamos aplicándonos en ese propósito todos los días estamos el pendiente de lo que sucede en el país y estamos tomando decisiones”.

“Nos hubiese gustado que antes de que terminara el periodo de sesiones se reformara la Constitución para aprobar nuestra propuesta de crear la Guardia Nacional, pero no les dio tiempo a los legisladores. Ojalá y para enero”, añadió.

“Acerca de las protestas que hay por la política de austeridad, entiendo que existen estas protestas, porque se pueden probar abusos cometidos de funcionarios de gobierno, se extralimitaban. Y no hay que olvidar que el presupuesto es dinero del pueblo. El presupuesto no es dinero del gobierno. Los funcionarios somos simplemente administradores de los dineros del pueblo y tenemos que cuidar el presupuesto”.

#3 ¿Va a atender el Gobierno de México el huachicoleo laboral en dependencias federales y qué va a hacer su administración con respecto a los pocos días de vacaciones de los trabajadores mexicanos (2019)

Contexto: El 28 de junio de 2019, el Instituto Mexicano de la Radio (IMER) enfrentaba una crisis en la que el 80% de la plantilla eran freelancers y trabajadores que protestaban por no tener seguridad social. A la vez, México era -y sigue siendo- uno de los países con menos días de vacaciones.

Respuesta de AMLO:

“Hay que ir buscando que se formalice la situación laboral, que no haya trabajadores eventuales o de honorarios, sino que se garantice la permanencia en el trabajo de quienes laboran en una empresa, en el gobierno. Nosotros tenemos que resolver esto que se padece en el gobierno, hay alrededor de 80 mil trabajadores de la salud contratados por honorarios o de manera eventual. En el caso del sector educativo lo mismo, miles de trabajadores; y en el gobierno en su conjunto”, comentó.

Sobre los días de vacaciones, comentó. “No es justo, son pocos días, pero todo esto tiene que irse atendiendo poco a poco. Miren, en 36 años de política neoliberal se empobreció al pueblo de México como nunca y hay varias maneras de probarlo”.

“Eso lo de los días de vacaciones, pues desde luego que están abajo de la media mundial. Entonces, vamos a ir poco a poco mejorando, ya empezamos en el caso del salario, en 36 años no había aumentado el salario como aumentó este año”.

#4 La violencia en México continúa pese a su promesa de que habría resultados de su estrategia en seis meses. ¿Cuál es su balance de la estrategia en este periodo? (2019)

Contexto : El 23 de octubre de 2019 se cumplió el plazo de seis meses que el presidente dio el 22 de abril para reducir la inseguridad y la violencia en el país. A pesar de ello, siguieron registrándose enfrentamientos y masacres, además del “Culiacanazo”, operativo fallido donde se liberó a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Respuesta de AMLO:

“Vamos bien en general. Hay un cambio de estrategia y esto lleva algún tiempo, como es natural, pero estamos avanzando en lo que consideramos fundamental para garantizar la paz y la tranquilidad. ¿Qué es lo que consideramos fundamental? Lo tengo que repetir y repetir, aunque parezca disco rayado: el que haya bienestar en la población”.

“En términos cuantitativos, para vivir en paz se necesita que haya bienestar. Eso representa un 80 por ciento de todas las acciones destinadas a vivir en paz, sin violencia. El 80 por ciento es bienestar. Es bienestar material y bienestar del alma”

“Sí hay diferencias, es un cambio de paradigma. No es la guerra, es enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia de otra forma. Entonces, a esto le llaman cobardía, falta de pantalones, de carácter, humillación. Acepto todo, prefiero esto que esto [su estrategia que la guerra]. Quiero tener mi conciencia tranquila, quiero dormir en paz y, además, no poner en riesgo la vida de los mexicanos y no quiero que haya daños colaterales, no quiero que se afecte a los ciudadanos. Esta política no va a cambiar”.

#5 ¿Cómo se va a apoyar al turismo si propone eliminar puentes por días festivos? (2020)

Contexto: Tras anunciarse la intención de eliminar los puentes por días festivos, el 6 de febrero de 2020, Publimetro recordó que México es uno de los países que menos días feriados y vacaciones tienen. En el contexto de la pandemia que estaba por iniciar, se preguntó cómo podría apoyarse a la industria turística.

Respuesta de AMLO:

“Pues nunca había oído tanta oposición en las redes, en las benditas redes. No. Es que tengamos el festejo el día de la fecha histórica de que se trate, eso es básicamente. Y no son muchos días. Lo hacemos porque necesitamos fortalecer nuestra memoria histórica”.

López Obrador dijo que, en caso de realizarse una consulta sobre porqué no hay clases el 5 de febrero, no saben la respuesta. Solamente conocen que es “puente”. “Y estamos hablando de la conmemoración de la promulgación de nuestra Constitución, que para muchos puede no significar nada, pero esa Constitución es producto de un movimiento social importantísimo. Es la Constitución que nos permitió la justicia que no había, la jornada de ocho horas, el salario mínimo, el derecho de los trabajadores a asociarse, el derecho de los campesinos a la tierra, los derechos humanos, la libertad de expresión, el derecho a la educación, la recuperación de nuestro petróleo, el dominio de la nación sobre los recursos naturales. ¿Cómo no vamos a saber eso?, ¿cómo va a ser un puente?”

#6 Ahora que empezarán a llegar los medicamentos, ¿Qué enfermedades tendrán prioridad? (2020)

Contexto: El 31 de julio de 2020, día en que se dio a conocer la firma del convenio con la UNOPS para la adquisición de medicamentos, de equipos médicos y de vacunas, Publimetro cuestionó sobre qué tipo de medicamentos llegarían en el primer encargo.

Respuesta de AMLO:

“Todos. Para todas las enfermedades”, dijo el presidente. Jorge Alcocer, secretario de Salud, añadió: “Como ya señaló el presidente, es para todas las enfermedades. Se ha hecho un trabajo desde principio de año para ir sumando lo que cada especialista, cada hospital requiere y transformando inclusive, como se dio muy claramente el año pasado, la triple optimización”.

“Son todos esos medicamentos, en todos los ámbitos, no sólo los que ustedes reconocen, que son más emergentes, los ligados al cáncer, y que desde luego hay razón de ello porque varios de esos medicamentos se han suspendido en su producción y ha aumentado esta situación de no contar con ellos debido a las condiciones de la pandemia que limitaron varios caminos para ello”, añadió Alcocer.

#7 ¿Los usos y costumbres están por encima de la Constitución en casos como la venta de niñas en Guerrero? (2021)

Contexto: El 26 de agosto de 2021 el presidente López Obrador recibió en sus manos la edición impresa de Publimetro , donde se presentó un reportaje realizado en la Montaña de Guerrero, en el que -por usos y costumbres- prevalece la venta de niñas en matrimonio, hasta por 200 mil pesos. Muchas de ellas son violadas, ultrajadas, golpeadas, si se niegan a hacer lo que su comprador les exige.

Respuesta de AMLO:

“Pues que es muy lamentable que esto suceda y que tenemos que ir combatiendo todas estas prácticas en donde se afecta la dignidad de niñas, de niños, y lo hacemos.

Cuestionado sobre si los “usos y costumbres” están por encima de la Constitución, el mandatario señaló: “Esto no es uso y costumbre, son cuestiones distintas. Las comunidades originarias, las comunidades indígenas, sus usos y costumbres tienen que ver con el bien, tienen que ver con el amor al prójimo, tienen que ver con el respeto, tienen que ver con la atención a la gente más necesitada, con la ayuda mutua, con la protección a la naturaleza, con la democracia auténtica, con la honestidad”.

“Hay estos casos, que son la excepción, no la regla, o sea, no se puede generalizar. Y en la concepción conservadora sólo se ve la paja en el ojo ajeno, no la viga en el propio. No quiero profundizar sobre el tema, pero yo siempre he sostenido que el pueblo es bueno y sabio, estos pueblos, estas comunidades y para los conservadores el pueblo es flojo y malo. Parece muy maniqueo ¿no?, pero así es. No se ve que desgraciadamente estos casos se dan en todos los estratos, todas las clases sociales, nada más que arriba, cuando se dan estos casos, se ocultan, ¿O tú crees que esto no se da arriba, la trata, no hay arriba? Claro que sí, sí, nada más que a mí no corresponde hacer la investigación, eso corresponde a todos”.

#8 ¿Cómo va a atender su gobierno los constantes accidentes carreteros en México y por qué se sigue incrementando esta situación? (2021)

Contexto: Tras el accidente carretero en Chiapa de Corzo (donde murieron más de 50 migrantes que viajaban en la cabina de un tráiler) en la conferencia del 15 de diciembre de 2021 , Publimetro cuestionó al presidente sobre los accidentes carreteros que hay en el país, producto del exceso de velocidad, falta de atención de diversas secretarías de Estado y autoridades locales.

Respuesta de AMLO:

“Estamos cuidando a los migrantes para que no se sufran estos lamentables accidentes. Se están deteniendo camiones, tráileres. Se está haciendo la investigación —por tu pregunta— a los dueños, está presentada la denuncia; además, se sigue de oficio, es un asunto penal y la fiscalía atrajo el caso”, añadió.

El presidente dijo que “en general se está procurando que no haya excesos de velocidad, que los choferes estén en buen estado. Incluso se hizo una denuncia sobre el cambio del personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que tiene esa responsabilidad de estar verificando la situación de los choferes, estamos haciendo todo lo que corresponde”, añadió.

#9 ¿Qué acciones hará su administración para combatir los fraudes por apps conocidos como “montadeudas”? (2022)

Contexto: El 5 de julio pasado , el presidente volvió a recibir la investigación especial de Publimetro sobre los montadeudas, una nueva forma de extorsión a través de aplicaciones, que el presidente hizo un llamado a evitar.

Respuesta de AMLO:

“Primero, felicitarles por la investigación, porque esto ayuda mucho a que la gente no sea extorsionada. Ya podemos decir que los denominados montadeudas son parte del crimen organizado y que no hay que dejarse sorprender. ¡No a los montadeudas!”.

“Le voy a pedir a Ricardo Mejía que haga una investigación y que hable con ustedes para que tengan todos los elementos y nos dé un informe más completo, sobre esto y otros mecanismos que hay para estafar: la utilización de recomendaciones de funcionarios públicos, el hablar en mi nombre. Una vez le hablaron al gobernador de Sonora, nuestro amigo, hermano, Alfonso Durazo, para decirle que yo estaba pues necesitado de un dinero y que si —algo así, Alfonso lo puede contar— que si podía ayudarme, que lo depositara en una cuenta. Cosas de ese tipo. Hay que andar a las vivas”.

#10 ¿Cuál es la postura de México ante crisis globales como la ocurrida en Taiwán? (4 de agosto de 2022)

Contexto: Después de que Publimetro cuestionó al presidente sobre su postura ante la tensión entre China y Taiwán , López Obradfor dijo que el mundo necesita una tregua de cinco años, para recuperarse económicamente. Esa propuesta la planteó Marcelo Ebrard en la Asamblea General de las Naciones Unidas

Respuesta de AMLO

“Está el mundo como para acordar entre todos los pueblos, las naciones, una tregua de cuando menos cinco años para poder enfrentar la crisis que afecta a los pueblos, una tregua, que cese la guerra, la confrontación, las provocaciones, que las cosas queden como están. Una vez que se detengan los enfrentamientos, en especial, la guerra de Rusia y Ucrania, y que en cinco años, esto lo podría hacer la ONU, se haga una revisión, pero que todos hagamos el compromiso de no apostar a la confrontación, a las guerras, desde luego a la guerra bélica, pero también no apostar a la guerra comercial, porque esto nos afecta a todos”, añadió López Obrador.

“Primero fue la pandemia, luego lo de la guerra de Rusia con Ucrania, ahora estas tensiones en Taiwán. Tenemos problemas, todos, por falta de crecimiento de las economías, cada vez hay más pobreza, hay una inflación mundial. ¿Qué tenemos que hacer? Impulsar las actividades productivas, crear empleos, atender a los pobres y buscar la cooperación de naciones y de pueblos para el desarrollo”.

