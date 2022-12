‘Hay que volver a utilizar cubrebocas’, advierten expertos ante incremento de enfermedades respiratorias

Con la temporada invernal incrementaron las enfermedades respiratorias en México, siendo Covid-19 la que marcó uno de los más mediáticos, pues se advierte el inicio de una sexta ola de contagios en México.

Desde el pasado 29 de noviembre, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que se registra un leve aumento de casos Covid-19 a partir de la semana epidemiológica 45, a causa de la temporada de frío; sin embargo, destacó que “este incremento no es acelerado y es mucho más lento de lo que fue la reducción de casos”.

A través de redes sociales, especialistas como el doctor Alejandro Macías, zar de la pandemia de Influenza en 2009 en México, han advertido que, aunque “lo peor de la pandemia está atrás”, ésta “no ha terminado”.

Aunada a la estación “respiratoria” la entrada de las nuevas variantes BQ.1 (Tifón) y BQ.1.1 (Cancerbero) muestran ya su efecto en el incremento de casos de Covid en México. Lo peor de la pandemia está detrás, pero no ha terminado. pic.twitter.com/ZyYdt6coN0

Es por eso que una de las principales recomendaciones en esta época de bajas temperaturas, especialmente en sitios cerrados como oficinas o el transporte público, es volver a utilizar cubrebocas, como una medida de prevención.

Si estás enfermo, acude a una revisión médica para tener las recomendaciones más fiables. Además, si lo estás, no dejes de utilizar un cubrebocas. Tampoco dejes de usarlo si estás en un espacio cerrado. Por favor, utilízalo porque eso va a impedir la transmisión de las enfermedades que ahorita están incrementando. Que no haya pánico, solamente estar alertas y prestar conciencia lo que podemos y no podemos hacer con esto.

— Jessica González, Universidad La Salle