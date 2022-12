AMLO presume colocación de rieles para Tren Maya y así poder inaugurar a tiempo

El presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene previsto que la construcción del Tren Maya se retrase y pueda inaugurarse en 2023 Foto: Twitter @lopezobrador_

El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió en redes sociales que aunque el sol se oculte los trabajos para la construcción del Tren Maya no se detienen, pues en la noche se colocan rieles y durmientes para el paso de los trenes.

“Se están colocando, hasta en la noche, los rieles para los mil 554 kilómetros del Tren Maya. Esta foto es del tramo a cargo de Grupo Carso”, escribió en sus redes sociales.

Durante el sábado, el presidente realizó un recorrido de supervisión a la obra, en donde le explicaron cuál fue la solución técnica para construir una parte del tramo de Tulum a Cancún, ya que se localizó una zona con varias cavernas, por lo que se colocaron pilotes para soportar el paso del tren y seguir adelante con la obra en un tramo de 70 metros.

“Aunque unos no quieran aceptarlo o no lo sepan, se necesita conocer que una obra como esta de mil 554 kilómetros no se está haciendo en la actualidad en ninguna parte del mundo, es un orgullo de la ingeniería civil y militar. Aunque parezca increíble, vamos a inaugurar el año próximo el Tren Maya, con todas las estaciones, paraderos, infraestructura”, afirmó López Obrador.