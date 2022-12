‘Fue un acierto cancelar el aeropuerto’, exhibe AMLO hundimiento en Texcoco

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que “fue un gran beneficio, una decisión histórica” no haber construido el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, debido a los hundimientos en la región. Muestra de ello son dos imágenes que, dijo, le hicieron llegar en días recientes, en los que se ven los estragos de tal hundimiento.

“Se llegó al extremo que, en el aeropuerto que estaban construyendo en Texcoco, todo el combustible que utilizaban era huachicol”, denunció el mandatario. Posteriormente, comentó: “Ahora que hablamos del aeropuerto: todavía no se les quita el coraje a algunos, sobre todo para los que no tienen nada que ver en este asunto. No les afectó en nada, al contrario, es un beneficio que no se haya hecho el aeropuerto en Texcoco. Fue una decisión histórica”, añadió.

En ese momento mostró dos fotos, que dijo, “son como testigos de cómo se ha hundido la carretera del aeropuerto a Texcoco, donde se iba a construir”.

“Aquí está el concreto y miren lo que se ha hundido y aquí querían hacer el aeropuerto. ¿Qué explicación dan? ¡Imagínense! ¡Cuánto dinero para el mantenimiento! Es la zona de más hundimientos en todo el Valle de México”, dijo el presidente, a lo que añadió: “A lo que lleva el hambre de dinero: a lo irracional. Es lo que lleva a defender el que regrese ese sistema. Los que sacaban provecho y que se dedicaban a robar (con cierta lógica, aunque no estemos de acuerdo) tienen motivos para estar enojados. Pero hay muchos que por falta de información, o por que son muy conservadores, se enojan”, señaló.

López Obrador indicó que se trata de la Autopista Peñón - Texcoco, construida de 1993 a 1994. Entró en operación en 1994 y la concesión fue para la empresa Infra. Las fotos fueron del 17 de octubre de 2022 y marcan el nivel que se ha hundido la autopista, “que es de 2.8 metros de hundimiento”, dijo el mandatario.

