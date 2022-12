Debilitar estructura del INE pone en peligro elecciones de 2024, advierte especialista

Aunque las propuestas de Reforma Electoral se han promovido como una alternativa para combatir los presuntos gastos onerosos al interior de la Institución, en la realidad lo que promueven es la debilitación del sistema electoral, ya que se imponen temas como la eliminación de funcionarios clave a nivel estatal o el relajamiento de las sanciones de actos anticipados de campaña, lo que pondría en duda la veracidad del proceso electoral 2024, advirtió Raúl Flores, consejero de la delegación Yucatán del Instituto Nacional Electoral (INE).

Tras una serie de polémicas y de la aprobación de una reforma electoral con puntos que son inconstitucionales, se espera que esta semana se vote en la Cámara de Diputados una versión corregida de la reforma aprobada la semana pasada, y que siga su curso de pasar al Senado, informó el viernes pasado Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación.

Sobre estos cambios, el presidente López Obrador afirmó el mismo viernes: “los mismos legisladores se han comprometido a quitar esos añadidos. Como le llaman en el periodismo, el duende [fue] el duende que hizo sus travesuras, pero bueno, se va a corregir”.

Para el consejero Flores, el denominado “Plan B” propuesto por el presidente López Obrador para una reforma electoral “tiene futuro” y “puede poner en riesgo la elección del 2024″, en caso de que lo apruebe el Senado.

“El problema es que no se han puesto a pensar en toda la operatividad que tiene el INE al interior de la República. Al ‘darle cuchillo’ de esa manera están entorpeciendo las actividades”, comentó en entrevista con Publimetro.

Flores ejemplificó que algunos de los gastos que se realizan al interior de la República están relacionados con la seguridad de personal como los funcionarios de casilla, quienes “tienen que ir custodiados, porque está ahí el crimen organizado”.

3 PREGUNTAS CON

Raúl Flores, profesor de la Universidad del Valle de México y consejero en la Delegación Yucatán del Instituto Nacional Electoral.

El secretario de Gobernación destacó que con el “Plan B” se ahorrarán cerca de tres mil 500 millones de pesos. ¿Este ahorro pone en peligro la elección de 2024?

El tema no es tanto el ahorro. Es la bandera que está enarbolando este plan: el ahorro, pero me parece que hay otras formas de ahorrar sin perjudicar a la estructura general del Instituto Nacional Electoral.

En mi experiencia como consejero local en Yucatán del INE, además de que desde hace más de 20 años he estado en cuestiones electorales como consejero Local Distrital, me ha tocado estar a pie de tierra, que es lo que hace la diferencia: conocer el proceso desde las entrañas, no solamente desde el escritorio.

Hay un grave error que es tocar la estructura del INE. Van a crear una comisión de administración, van a desaparecer la figura del secretario ejecutivo, van a fusionar la dirección ejecutiva de “Organización Electoral” con la de “Capacitación Electoral y Educación Cívica”, esto significa que los consejos distritales –que son 300 en el país– ahora van a ser alrededor de 264, es decir, van a reducir los distritos.

Actualmente tenemos 32 juntas locales y tenemos 300 distritales, estas figuras van a desaparecer. Están recortando personal, a todos los 300 vocales de capacitación de las juntas distritales y a los 32 de las locales. También desaparecen la figura del vocal ejecutivo y del vocal secretario, que son otros 332.

Dejan a una figura que es similar al vocal ejecutivo actual de cualquiera de los órganos (tanto local, como distrital) pero él va a ser como un tipo de enlace. Me parece que es demasiada responsabilidad para una sola figura. Al pasarle “la tijera” de esa forma, ¿quién va a querer ser vocal de capacitación y de organización en un proceso electoral? Es decir, tener las dos figuras y la responsabilidad de las dos cosas en un proceso. Si de por sí es agotador un proceso electoral.

Desaparecer y fusionar estos cargos es donde pueden poner en peligro la elección, no tanto por el dinero, sino por las funciones que lleva cada una de estas áreas.

No solamente es tocar la estructura a nivel general, me parece que no se han puesto a ver que el INE no es solamente Tlalpan, porque ellos están pensando en el Consejo General y no el INE, que es mucho más allá que la gente que trabaja en Tlalpan.

Tocar el sistema profesional electoral me parece que también es un grave error. Los únicos sistemas del servicio profesional que funcionan en México son el del INE y el de la Secretaría de Relaciones Exteriores

El presidente ha señalado que como uno de los objetivos de la Reforma Electoral reducir los altos sueldos de algunos funcionarios, como los consejeros del INE...

No es solamente pensar en ellos, en estos consejeros del Consejo General, porque parecería que es como un capricho. Decir “ellos ganan más que el presidente y entonces pues hay que darle tijeretazo al Instituto, porque ellos cobran más que el presidente”... Bueno, en esa parte a lo mejor puede tener razón. Es decir, bajar el sueldo de los funcionarios, pero recortar la estructura del INE, como lo están haciendo, me parece que es sumamente peligroso.

Sí lo pensamos de manera jurídica y de manera humana es gente que –a partir del próximo año– se queda sin trabajo y es gente que ha llegado a ser vocal de capacitación a partir de exámenes y de cuestiones meritorias.

Entre otras cosas importantes, la reforma también plantea la reducción de los tiempos y un nuevo calendario de organización en el caso de los procesos electorales. Se va a reducir el tiempo de la insaculación, de capacitación, de selección de los ciudadanos que van a funcionar como mesas directivas de casilla.

También se pretende modificar la fecha de los cómputos de los votos, que normalmente lo hacíamos los miércoles siguientes al día de la jornada electoral, y se propone hacerlos el mismo día. Va a ser muy desgastante, porque los que somos consejeros locales, o los que son consejeros distritales, van a estar el día de la elección “hasta morir”, haciendo lo que se hacía al siguiente miércoles.

Algo que me genera un poco de ruido es que, con esta reforma, le van a dar oportunidad de votar a las personas que están dentro de los centros penitenciarios. Eso sería como regresarles la ciudadanía, que se les retiró al momento de cometer un delito. Estas personas, que están recluidas en un centro penitenciario, ¿qué pueden conocer de lo que se vive afuera y de las políticas públicas que aplican los gobiernos?

Y otra cosa también importante es el tema de la propaganda gubernamental. Con la reforma que están planteando se generan modificaciones a la Ley General de Comunicación Social, en donde se modifica la interpretación del concepto de propaganda gubernamental.

Hasta el día de hoy se sanciona a quienes hacen actos anticipados de campaña y me refiero a personajes que están muy en la política en la Ciudad de México, que están activos con rumbo al 2024. En todos los estados estamos viendo bardas pintadas con los nombres de esas personas, pero el tema es que se podrían sancionar de acuerdo a la ley actual en no darles el registro. Con esta modificación, realmente les están dando vía libre para que hagan campaña de aquí hasta que sea la elección.

La reforma electoral eventualmente llegará al Senado de la República y los ojos estarán puestos en Ricardo Monreal por su tensión con Morena. ¿Qué panorama espera usted al respecto?

A Ricardo Monreal le tocará tener el balón para que diga “vamos a analizarlo”, quizás llegan a un análisis como el que te estoy comentando ahora y, en una de esas, pues digan “no, no pasa, porque no hay que tocar al INE de esa manera” o a lo mejor propongan otro plan C, que quizás sería lo menos lastimoso para el país.

Los ciudadanos debemos estar muy pendientes de lo que se va a trabajar en el Senado, al final del camino, ellos son nuestros representantes y ya lo hemos visto: los mexicanos unidos podemos hacer presión a nuestros representantes al interior del legislativo. Que sea lo mejor para este país, olvidándonos de colores, de partidos y que sea realmente lo que lo que merecemos como ciudadanía.

