Como Fox y Peña, AMLO tensa relaciones internacionales de México ahora con Perú

México vive una nueva etapa de tensión de en sus relaciones internacionales, la segunda en lo que va de sexenio, ahora con Perú, después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmara que nuestro país continúa considerando al depuesto Pedro Castillo como presidente del país. Además, durante su conferencia de prensa matutina dejó en claro que existe una “pausa” en las relaciones diplomáticas, como ya lo decretó con España hace tiempo.

“Lo del reconocimiento no existe en la diplomacia mexicana, es contraria a nuestros principios de política exterior”, dijo el presidente al ser cuestionado sobre si reconocía a Dina Boluarte, vicepresidenta de Pedro Castillo y actual presidenta interina, como mandataria.

También puedes leer: AMLO responde a la tendencia de Twitter #SiguesTú tras arresto del expresidente de Perú

Para el presidente, “lo que está haciendo nuestra diplomacia es analizar los acontecimientos que se están presentando, unirnos con otros países para buscar una salida democrática sin violación de derechos humanos al conflicto de Perú y expresar nuestra solidaridad con el pueblo hermano de Perú, que no debe de ser víctima de represión”.

López Obrador volvió a criticar la Constitución de Perú, ya que Castillo fue destituido bajo el precepto de “incapacidad moral”, considerado como una de las causas por las que se puede determinar la vacancia de la presidencia, de acuerdo al Artículo 113 de la Constitución de la República del Perú.

“Lo que plantea el convenio es que se debe de respetar la voluntad del pueblo, que lo eligió, reconocer que ganó democráticamente y que no se le puede destituir. Que eso de origen, aunque esté en la Constitución peruana, tiene un problema, una falla antidemocrática de origen”, comentó.

Segunda tensión diplomática en el sexenio

La “pausa” en las relaciones con Perú recuerda al desencuentro ocurrido en a inicios de 2022 con el Gobierno de España, después de que el presidente acusara a a la eléctrica Iberdrola de injerencia en asuntos internos, debido a la reforma eléctrica que promovió.

El 9 de febrero, durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador, señaló que las relaciones diplomáticas con España deberían de pausarse, debido a los crecientes problemas entre ambos países. A la vez, solicitó que sea hasta que un nuevo mandatario tome el poder en México, cuando deberían de retomar las mismas.

“Vale más darnos un tiempo, una pausa. A lo mejor ya cuando cambie el gobierno ya se restablecen las relaciones y yo desearía, ya cuando no esté yo aquí, que no fuesen igual como eran antes”, añadió. “A mí me gustaría que nos tardáramos en que se normalizara. Hacer una pausa que yo creo que nos va a convenir, a los mexicanos y a los españoles”, añadió.

Al respecto, José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, declaró en su momento “Habría que preguntarle al presidente López Obrador qué es lo que ha querido decir con eso. Y cuál es el tenor oficial que le da a esas declaraciones y al mismo tiempo también expresar mi sorpresa porque se contradicen con las propias declaraciones del presidente López Obrador hace una semana y de su canciller, Marcelo Ebrard, con el que tuve un encuentro en Honduras cordial y con el que públicamente ha saludado”.

Otras graves tensiones diplomáticas de México

Vicente Fox vs. Cuba y Venezuela

Fidel Castro y Hugo Chávez fueron dos de los mandatarios con los que el expresidente Vicente Fox tuvo tensas relaciones, al borde de la ruptura.

Con Castro es conocido el episodio conocido como “Comes y te vas”, cuando el mandatario mexicano le propuso a su homólogo cubano una breve participación en la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, la cual se llevó a cabo entre el 18 y el 22 de marzo de 2002 en Monterrey.

A esta reunión establecida por la Organización de las Naciones Unidas, Castro confirmó su asistencia sin avisar al presidente Vicente Fox. Por lo tanto, Fox llamó a Castro Ruz para decirle que podía llegar a México para comer y después, le pedía, tendría que irse con el fin de no generar problemas con George W. Bush, entonces presidente de Estados Unidos.

El episodio se difundió en medios de comunicación porque el gobierno cubano filtró la llamada. Tras el escándalo, las relaciones entre Cuba y México permanecieron congeladas durante ocho años.

El día que Fox le dijo Fidel Castro : "Comes y te vas" El día que Fox le dijo Fidel Castro : "Comes y te vas"

Hugo Chávez, entonces presidente de Venezuela, también fue otro mandatario con el que Fox tuvo graves desencuentros. En el año 2005, la tensión diplomática comenzó con un desencuentro por la implementación del acuerdo multilateral Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), un proyecto que incluía a EU y Canadá y excluía a Cuba.

Tras la Cumbre de las Américas de ese año, celebrada en Mar de Plata en noviembre de ese año, Fox criticó la postura de Chávez respecto del ALCA, al considerar que el venezolano “había llegado a extremos de inconsistencia, falta de tolerancia y voluntad”. Chávez respondió “¡Qué triste que el presidente de un pueblo como el mexicano se preste a ser un cachorro del Imperio! (...) México ha sufrido durante años el atropello del imperialismo norteamericano”.

Fox y Chávez retiraron a sus embajadores y la relación tardó años en mejorar, tras la campaña “López Obrador, un peligro para México”, en la que se comparaba al actual mandatario mexicano con el presidente venezolano.

Enrique Peña Nieto vs. Corea del Norte (2017)

El expresidente Enrique Peña Nieto también tuvo un momento de tensión, principalmente con Corea del Norte, país del que se expulsó al embajador en septiembre de 2017.

En aquél momento, el gobierno de México declaró persona non grata al Embajador de la República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte), Sr. Kim Hyong Gil, y le otorgó un plazo de 72 horas para salir del territorio nacional, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de un comunicado.

“Con esta acción diplomática México expresa al gobierno de Corea del Norte absoluto rechazo a su reciente actividad nuclear, que significa una franca y creciente violación del derecho internacional y representa una grave amenaza para la región asiática y para el mundo”.

También puedes ver

Yeidckol y Alberto Villa señalan la necesidad de fortalecer la relación entre México- China