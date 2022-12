AMLO encabeza guardia de honor a Miguel Barbosa en homenaje de cuerpo presente

Con un sentido mensaje en el que recordó su amistad y las campañas a la gubernatura de 2018 y 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró este miércoles la vida de Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla que falleció la tarde del martes en la Ciudad de México.

El presidente López Obrador, los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; de Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval y de Marina, Rafael Ojeda, montaron la primera Guardia de Honor, en la que acompañó a María del Rosario Orozco Caballero, viuda del gobernador y a sus hijos.

También puedes leer: Realizan homenaje a Barbosa en el Congreso, resaltan su legado transformador

“Conocí a Miguel desde hace muchos años, cuando iniciaba la lucha por la democracia. Hace alrededor de 25 años y trabajamos juntos en Puebla y en todo el país. Tengo muy buenos recuerdos de él y llegó un tiempo en que nos separamos, pero no tardamos mucho en volvernos a unir”, recordó López Obrador.

El presidente recordó que Barbosa era Senador “por otro partido” y que lo convocó “para que se uniera y juntos lograramos la transformación que necesitaba el país y que afortunadamente está en marcha”.

López Obrador centró su mensaje en los procesos electorales en los que Barbosa participó como candidato de Morena. “En ese entonces había que decidir sobre la candidatura de nuestro movimiento en Puebla. Y como teníamos una política de apertura, también se invitó a ciudadanos, sin partidos, de lo que se conoce como la sociedad civil y recuerdo que uno de estos ciudadanos tenía y considero que sigue teniendo, buena fama pública en Puebla”, dijo sobre el economista Enrique Cárdenas.

Te recomendamos leer: El día en que Miguel Barbosa cenó en Buckingham con la reina Isabel II

“Miguel quería participar, pero como sentía que estaba llegando, me mandó a decir que lo que yo decidiera. Eso suele escucharse y suceder en política. Y se realizó la encuesta y ganó Miguel la encuesta, porque pues puede ser que se tenga buena fama y se es conocido en sectores, pero, para ganar una encuesta se necesita tener un conocimiento de todo el pueblo”, añadió el mandatario.

“Fue Miguel el candidato, y salimos muy bien. Enfrentó todo el aparato de ese entonces y por eso los resultados que conocemos. Luego vino otra oportunidad, y lo mismo. Querían que ya no participara y dijimos no: pues él ya ganó la encuesta, fue el candidato, nosotros sostenemos que ganó la gubernatura y que hubo fraude. ¿Por qué no va a ser el candidato? Y triunfó y yo puedo también asegurar que hizo un buen gobierno, trabajamos juntos”, comentó el presidente.

Finalmente, reconoció que la marcha del 27 de noviembre en defensa de la Cuarta Transformación fue idea de Barbosa. “Era tan afín a nuestra causa que él fue el primero en hablar de que debíamos de hacer una marcha y ya la había convocado. Yo estaba pensando en un informe, pero ya ven cómo son los adversarios. Y se convocó a la manifestación, a la marcha, pero la iniciativa fue de Miguel”.

También puedes ver