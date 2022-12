Movimiento Ciudadano acusa ambigüedades en presupuesto 2023 de CDMX

Falta de respuestas y ambigüedad por parte de la titular de la Secretaría de Finanzas, Luz Elena González y la subsecretaria de Egresos, Bertha Maria Elena Gómez Castro no ayudan a un análisis serio del Presupuesto de Egresos 2023 de la Ciudad de México, decidieron el voto en contra del proyecto p or parte de Movimiento Ciudadano en el Congreso local.

Así lo aseguró el representante de la Bancada Naranja, Royfid Torres González, quien fue enfático durante la exposición de motivos en el salón Heberto Castillo del recinto de Donceles, retomando los mismos cuestionamientos que hiciera a ambas funcionarias durante sus comparecencias ante legisladores.

“Quisiera recapitular que por un lado apoyamos el Código Fiscal, porque nos parece positivo que no haya ningún aumento para la Ciudad para este año; la Ley de Ingresos la acompañamos por este beneficio a la población del incremento de un 4.7%, para no trasladar el costo de la inflación, aunque vale la pena ver la subestimación que seguro será un tema que veamos en pleno, pero en el dictamen de Egresos no podemos porque llevamos varias reuniones con los funcionarios; sin embargo, si algo no nos pudieron responder de manera clara es este reparto de los egresos para la Ciudad y hasta este momento no la tenemos”, dijo.

El coordinador de la Asociación Parlamentaria Ciudadana insistió en temas como la fórmula en la asignación de presupuesto para Alcaldías, recursos para órganos autónomos o atención para animales de zoológicos, pero sobre todo en materia de movilidad, rubro en el que no se estima un presupuesto suficiente, en particular, para mantenimiento del STC Metro.

“El año pasado fue el presupuesto más grande en movilidad y hoy tiene recortes importantes, por ejemplo, en el Metro no tiene actualización en sus montos para atender lo que vemos todos los días, hay una pequeña cantidad que no considero sea suficiente para lo que requiere y que vemos sus necesidades a diario a través de las quejas de los usuarios en redes sociales”, indicó.