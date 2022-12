¡Ni el cielo se salva! Diputados van por ley que militariza el espacio aéreo

En el último día de sesiones la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano durante una reunión de trabajo en las comisiones de Seguridad Ciudadana y Defensa Nacional, que en términos genérales, militariza el cielo mexicano , bajo el argumento de que el gobierno federal pueda detectar, rastrear y evitar amenazas de seguridad nacional.

Con 31 de votos a favor, cinco en contra y 19 abstenciones, los legisladores de Morena expusieron que esta iniciativa es debido a que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tiene identificados a 281 pilotos, 274 aeronaves y 26 empresas que han operado con anomalías en el lapso de dos años, por lo que de esta manera se blindará el espacio aéreo y se tendrá un mejor control de las incidencias que se reportan de forma anual.

Además en la exposición de motivos del dictamen se encuentra que esto es con el objetivo de disuadir amenazas de seguridad nacional, así como frenar vuelos clandestinos que transportan drogas y armas. También se busca topar los permisos a particulares y permitir a las secretarías de la Defensa Nacional, y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, seas las responsables de garantizar el uso leal del espacio aéreo.

Oposición acusa ‘madruguete’

La alianza Va por México acusó desaseo legislativo durante la discusión en San Lázaro, pues afirmaron que a ninguno de los diputados federales del bloque opositor fue informado en tiempo y en forma de la votación, por lo que repitieron la misma. Al respecto, los Grupos Parlamentarios de Morena y el Partido del Trabajo (PT) defendieron la propuesta del Ejecutivo federal que presentó en abril de este año.

En su intervención Margarita Zavala, diputada federal de la fracción parlamentaria del PAN, hizo un llamado a la Secretaria de Comunicaciones de Infraestructura y Transporte para que diera a conocer su opinión sobre esta propuesta, si fue a favor o en contra.

“¿La hubo o no la hubo? me están diciendo que no hubo una opinión de la Secretaria. Yo creo que aquí estamos cometiendo un error. Quiero saber si hubo alguna opinión de la Agencia Federal de Aviación Civil ¿hay o no opinión?... entonces seamos un tantito un poquito más responsable”, soltó la panista.

Mientras que Sergio Barrera, legislador por Movimiento Ciudadano dijo que, debido a la importancia del tema, o debió apresurarse la aprobación del dictamen, pues precisó que es un tema técnico y en donde se encuentra la seguridad del país.

“Si tiene bastante importancia porque el espacio aéreo y la seguridad de este país no está para juegos, estamos en un tema muy complicado y tenemos que ser responsables al respecto por lo mismo creemos que no debemos votar algo que no hemos discutido, no hemos hablado, que no hemos conocido a fondo”, detalló el emecista.

En respuesta, los legisladores del partido guinda afirmaron que con esta medida ahora se podrá actualizar el marco jurídico y proporciona un nuevo sistema de protección y vigilancia del espacio aéreo nacional.

Maricela Garduño, del PT alertó “ Hay muchísima incidencia en vuelos ilícitos y donde las principales irregularidades se dan en certificados de aeronaves falsos, de matrículas falsas, licencias de pilotos vencidos, planes de vuelo sin sellos… utilizan aeronaves de desecho y durante el vuelo se realizan vuelos locales que despegan sin autorización”.

“No existe mejor alternativa que la participación determinante de la secretaria de la defensa en este propósito. La oposición pidió más tiempo para analizar el dictamen ya que se trata de una nueva Ley muy importante para el país para enfrentar la realidad que vive el país, que requiere ser analizada a conciencia con la opinión de organismos”, agregó Dionisia Vázquez, diputada de Morena.

La Sedena todapoderosa

Y será justamente la Sedena la dependencia que estará encargada de identificar a las aeronaves que circulen fuera de las normas y la SICT en observar que las aeronaves civiles circulen conforme a las normas del tránsito aéreo.

A su vez, el consejo estará presidido por el presidente de la República y formarán parte del mismo los titulares de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana; y Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Esta es una iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador que envió a San Lázaro el pasado 28 de abril de este año, pero que no había podido ser discutida por las comisiones del recinto legislativo federal.

