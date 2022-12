Periodistas pueden sacar un manifiesto diario, pero no tienen autoridad moral: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que periodistas de las principales televisoras en México firmaran un desplegado en apoyo a Ciro Gómez Leyva tras el atentado que sufrió el pasado 15 de diciembre.

López Obrador criticó que los mismos firmantes pactaron en 2011 acuerdos como Iniciativa México, donde se pactó como sería la cobertura de la violencia en el país, en el que es considerado el año más violento drl país.

“Pueden sacar un manifiesto diario, y pueden seguir atacandonos diario, pero no tienen autoridad moral. Nosotros no vamos a reprimir a ningún medio de comunicación. No lo hemos hecho ni lo haremos”, dijo AMLO.

El presidente mostró una fotografía de la presentación de Iniciativa México, y pidió que se leyeran los nombres de los medios y sus trabajadores que se presentaron.

“Nosotros venimos de una lucha en contra del poder y triunfamos porque triunfó la justicia sobre el poder. Y nuestra concepción del poder es distinto a esto”, añadió.