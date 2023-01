‘El Poder Judicial se eclipsó con el dinero’: AMLO ante elección en la SCJN

Ante la elección del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) programada para este 2 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que Yasmín Esquivel no es su candidata, que a futuro debe existir una transformación en el Poder Judicial y que respetará y reconocerá al ganador de la elección de esta tarde. “Tiene que haber colaboración porque por encima de todo está el pueblo de México”, añadió.

“Yo podría decir que el Poder Judicial está secuestrado, como estaba secuestrado el Poder Ejecutivo. Entonces, va a ser labor hacia adelante liberar al poder judicial. Que jueces, magistrados, ministros, internalicen lo que es la Justicia, porque -parece paradójico o contradictorio- no tienen claro o no tienen sentimientos, emoción social en favor de la Justicia”, dijo López Obrador.

“El Poder Judicial se fue eclipsando con el dinero, el poder económico eclipsó casi por completo al Poder Judicial. Entonces, sí hace falta una renovación ahí, profunda”, añadió.

¿Cómo pensaba AMLO transformar al Poder Judicial?

López Obrador señaló que, ante el reto de transformar al Poder Judicial, se le planteó realizar una reforma, sin embargo, dijo que en los jueces hay una “concepción conservadora siempre a favor del cliente”. En ese sentido, denunció que las universidades dejaron de formar abogados y otros profesionales “con amor al pueblo”.

Afirmó que su plan era proponer ministros “a favor de la transformación”, y que de los cuatro que él propuso, dos le dieron la espalda. “Son 11 ministros y me va a corresponder proponer cuatro ternas. Si cuido y mando cuatro buenas personas, pues ya nada más faltarían dos [ministros] para que de once, tengamos seis, porque se va a requerir para la Transformación”, indicó el presidente.

“Para [que la SCJN] declare inconstitucional [una ley], se requieren 2/3 partes. De los 11 ministros, si se cuenta con cuatro, ya con eso se asegura que no declaren inconstitucional una ley. Cuatro no incondicionales, pero cuatro que defiendan el proyecto de transformación y que no pertenezcan al viejo régimen”.

Sobre el cambio ende presidente en la SCJN, López Obrador recordó que antes era designado por el presidente de la República, “pero nosotros no tenemos mayoría ni siquiera aspiramos a eso, a tener dominio de otro poder, porque somos demócratas y queremos que haya un verdadero estado de derecho, no como sucedía antes, que lo que había era un estado de chueco”.

¡Pobre Yasmín!: AMLO

López Obrador recriminó a los integrantes de la prensa quienes le cuestionaron más detalles de sus expresiones.

“¿A quién quieren los del antiguo régimen [como ministro presidente de la SCJN]? Al más rico”, dijo López Obrador. Ante los cuestionamientos de los asistentes, indicó: “¡Ustedes quieren que yo haga todo el trabajo! ¡Cuántos años han pasado y los medios no dicen nada, y callan! ¿Cómo imaginaron de que la ministra Yasmín era -en la mentalidad autoritaria que tienen estas personas- era la designada por el presidente? ¡Pobre abogada Yasmín! Toda una guerra de potentados, de medios de información, columnistas, intelectuales del régimen vendidos y alquilados. Pero una lanzada en contra de la señora”, dijo.

“Nosotros no tenemos posibilidad, ni siquiera nos importa. Va a ser tarea de los que vengan. Van a tener que reformar el poder judicial, que está muy mal. Se avanzó algo, pero faltan ideales, faltan principios”, concluyó.