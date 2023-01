¡Histórico! Norma Lucía Piña se convierte en presidenta de la SCJN

En una sesión inédita por los señalamientos de plagio de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) designó por mayoría calificada como su nueva presidenta a Norma Lucía Piña Hernández.

Los ministros se decantaron por para tomar las riendas de la Corte los próximos cuatro años. A partir de las 12 horas inició la sesión para definir la presidencia del máximo tribunal, en donde Yasmín Esquivel Mossa, confirmó que no abandonaría la contienda y precisó que los señalamientos en su contra por presuntamente plagiar la tesis que presentó para titularse como abogada fueron ataques sin sustento.

“Por eso actué con rapidez en contra de mi persona; hoy más que nunca el Poder Judicial de la Federación debe actuar con independencia y que los jueces lo hagan sin presiones. En la defensa por la autonomía no debe existir titubeos o concesiones. Un juez no debe dejarse intimidar, no debemos tener cabina a la corrupción”, expresó la ministra.

Sin embargo, la ministra se quedó en la segunda ronda de votación al conseguir solamente un voto a su favor.