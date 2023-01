¡Aprende, Piqué! AMLO festeja a Beatriz y le promete amor eterno

Con mariachis, flores y una lluvia de besos empezó el día Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador y quien está celebrando su cumpleaños este 13 de enero.

“Por tus 45 años”, le dijo el mandatario al darle la sorpresa, a lo que la escritora le respondió: “ahí me quedé”.

“Por todo lo que me ayudas, me apoyas, me proteges, me iluminas”, le dijo López Obrador mientras le daba besos en la frente.

Y aunque el presidente, con quien contrajo matrimonio en 2006, no quería que leyera la dedicatoria de la tarjeta, Gutiérrez Müller lo hizo frente a las cámaras: “Felicidades por tu cumpleaños, vamos a estar juntos para la eternidad”.

