Pide AMLO no aceptar despensas ni ‘frijol con gorgojo’ en elecciones del Edomex y Coahuila

Ante los procesos electorales que ocurrirán este año en Coahuila y en el Estado de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que “no haya fraudes” y que “todos votemos libremente”.

“Deseamos con toda el alma que las elecciones sean libres y limpias, que no haya fraude en ninguna parte. Que la gente vote libremente, que no se deje manipular”, pidió el presidente, recordando alguna de sus frases electorales más populares: “Que no venda su voto, que no acepte migajas, despensas, frijol con gorgojo y que tampoco se deje amenazar porque la libertad no se implora, la libertad se conquista”.

López Obrador pidió que cada quien vote “por el que le dicte su consciencia, sin presiones de ninguna índole, en libertad”.

El mandatario afirmó que tiene mucha confianza en la gente. “El pueblo está muy consciente, sabe muy bien lo que le conviene y lo que no le conviene”.

El mandatario también aprovecho para despotricar contra candidatos que se basan en publicistas y que no conocen al pueblo ni su lenguaje. “Esos publicistas ni siquiera conocen el lenguaje del pueblo porque lo que recomiendan a los candidatos es que digan tecnicismos que la gente ni asimila bien”. Finalmente, el mandatario pidió “no utilizar el aparato para intimidar a los adversarios. Y que haya libertad y que haya democracia”.