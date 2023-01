Rodríguez Bucio sustituye a Ricardo Mejía como subsecretario de la SSPC

El presidente Andrés Manuel López Obrador nombró al general Luis Rodríguez Bucio como subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, tras la salida de Ricardo Mejía, quien renunció y no dijo ni “adiós “, reprochó el mandatario.

Rodríguez Bucio se desempeñaba como titular de la Guardia Nacional. En su lugar fue nombrado el general David Córdoba Campos.

Cambios en la Guardia Nacional. El presidente nombró al general David Córdoba Campos como comandante de la Guardia Nacional. (Presidencia)

“Se fue Ricardo Mejía, ahora si que no me dio ni el adiós. Nada más me mandó un papel y quiero también aclarar que yo no me meto en cuestiones partidistas, pero en lo que corresponde al partido —del cual tengo licencia—, hay un procedimiento que yo apoyo porque fui el creador,m cuando fui dirigente: que se eligiera a candidatos mediante encuestas. Que fuese el pueblo el que los eligiera”, dijo López Obrador.