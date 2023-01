Vuelos de carga no pueden abandonar AICM en 90 días: Canaero a “ultimátum” de AMLO

La actual degradación de categoría 1 no permite agregar nuevas rutas, el cambio de aeropuerto afectaría principalmente a las aerolíneas nacionales FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

La Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) destacó que abandonar las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para las operaciones de carga no se puede hacer en 90 días hábiles, ya que por lo menos se requieren 360 días naturales para concretar la adecuada migración.

La Cámara también destacó que esta decisión acarrearía impactos económicos y sociales porque afectará el funcionamiento de las cadenas de suministro, además de impactar cientos de empleos directos e indirectos que las operaciones de carga generan en el AICM.

“Si se cuentan con 360 días se permite que otros aeropuertos y proveedores de servicios absorban las nuevas operaciones de carga bajo las mismas condiciones técnicas y operativas que actualmente existen en el AICM. También se podría hacer la adecuada reubicación del personal operativo que deberá migrar sus fuentes de empleo, así como gestionar la contratación y capacitación de nuevo personal”.

Canaero también expuso que habrá problemas logísticos para las empresas que ahora tendrían que transportar vía terrestre la carga entre dos aeropuertos, así como saturar aún más las vías de acceso a la Ciudad de México hasta el AICM.

También se debe considerar el aumento de los costos para los importadores y exportadores por duplicidad de servicios; costos de transporte terrestre, aduanas y servicios logísticos, esto sin mencionar que la legislación aduanera actual prohíbe el tránsito de varías mercancías fuera de los recintos fiscales.

“La actual degradación de categoría 1 no permite agregar nuevas rutas, el cambio de aeropuerto afectaría principalmente a las aerolíneas nacionales. Si bien la autoridad expresó que no se tendrá problema para la migración de estas rutas, a la fecha no se ha recibido ninguna confirmación oficial por parte de la Federal Aviation Administration (FAA)”.