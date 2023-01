¿Cuáles son las quejas más comunes contra aseguradoras de autos en Profeco?

El desabasto de refacciones -que existe a nivel global- es la principal causa de reclamo contra las aseguradoras automotrices en México, informó este lunes Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“La principal causa de reclamación es porque no se entrega a tiempo el vehículo reparado, nada más que aquí tenemos un problema a nivel mundial: no hay abasto de refacciones, y las refacciones no las hacen las aseguradoras, las hacen en la industria”, indicó Sheffield Padilla.

Quejas contra aseguradoras ante Profeco. Estas son las empresas que encabezan la lista. (Profeco)

Afirmó que, de 32 empresas que venden seguros para automóviles en nuestro país, cinco destacan por el número de quejas.

En primer lugar se encuentra Quálitas “que tiene prácticamente la cuarta parte de los seguros para autos”, indicó Sheffield. Le siguen “Grupo Nacional Provincial, que tiene 13% del mercado. Chubb, que tiene 11.8%. Axa Seguros con 9% y seguros BBVA Bancomer, tiene 7.5%”, comentó.

Causas de reclamaciones. (Profeco)

Ricardo Sheffield añadió que la segunda causa de quejas es la reposición de un vehículo cuando hay pérdida total. “Cualquiera que ha intentado el año pasado o este año comprar un vehículo nuevo se da cuenta que ya no hay entregas inmediatas. Si bien te va, te lo entregan en dos meses, pero el promedio de entrega de vehículos nuevos anda arriba de los cinco meses y, a veces, arriba de los seis meses las refacciones de algunas marcas”.

Afirmó también que la Profeco está apoyando a la Condusef en la atención de todas las quejas referente a los seguros en general.