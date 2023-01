AMLO presentará en la mañanera un informe diario sobre juicio a García Luna

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que, a partir de este martes, se dará un informe diario sobre el juicio a Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública en la administración de Felipe Calderón.

“Consideramos importante que la gente que ve las mañaneras conozca cómo se está llevando a cabo este juicio. Comenzó ayer, hoy sigue y es importante porque, primero, es muy vergonzoso”, indicó López Obrador.

“Se trata de una autoridad del más alto nivel que estaba a cargo de la seguridad pública en el gobierno e Calderón, y que tenía una doble función, según las acusaciones que está haciendo el Gobierno de Estados Unidos. Que, al mismo tiempo que se encargaba de la seguridad pública, protegía a uno de los carteles o grupos de la delincuencia organizada, que estaba a su servicio y que recibía dinero por eso, señaló López Obrador.

“Juicio a García Luna es tragicomedia”: AMLO

El presidente afirmó que se va a informar también qué dicen sus abogados y calificó el hecho como “un drama judicial”.

“Como diría el escritor José Agustín, una tragicomedia y no queremos que pase de noche, o que la gente no se entere, porque sinceramente no le tenemos confianza a los medios convencionales del país, porque guardaron silencio durante mucho tiempo e incluso avalaron acciones vinculadas con gobiernos anteriores, sobre todo en el tema de corrupción. Vuelvo a repetir, no todos los medios, pero quienes tienen más capacidad de informar másivamente”, añadió.

Concluyó diciendo que su gobierno tiene el compromiso de “hacer las cosas lo más objetivo posible”.

En el primer día, el informe consistió en leer una nota del periódico La Jornada al respecto. El mandatario afirmó que en los próximos días se presentará un video al respecto.