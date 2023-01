Hijo de periodista asesinado reclama a AMLO por impunidad en investigaciones

Video: Hijo de periodista asesinado reclama a AMLO impunidad en investigaciones

Al finalizar la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Jorge Sánchez Ordóñez, hijo del periodista Moisés Sánchez Cerezo -asesinado en Veracruz en 2015- reclamó la impunidad que impera en el caso, pues a ocho años, los principales acusados por el crimen continúan prófugos.

Sánchez Ordoñez asistió a la “mañanera” del presidente López Obrador de este lunes, en donde gritó la falta de avances que han existido en el caso de su padre, misma situación que se repite en otros casos de periodistas asesinados, así como de desapariciones. El presidente le ofreció una entrevista con Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, para comentar el tema.

Al finalizar la mañanera, Jorge Sánchez dijo a los reporteros presentes que espera la reunión que tendrá con autoridades de seguridad el jueves próximo. “Como siempre lo he dicho, no pueden resolver un problema si no están conscientes de él. No pueden negar y decir que ya no hay impunidad, cuando los casos de nosotros, ahí se ven. Nosotros llevamos ocho años exigiendo que se haga justicia, la familia de Miguel Ángel López lleva 12 años, otros llevan 10 años”.

“Vemos que pasan los años y ningún gobierno se hace cargo. Nosotros lo hemos reiterado, no buscamos un ataque contra el gobierno. El presidente dice que no hay que odiar, que hay que perdonar. Yo no he escuchado a ninguno de los familiares de las víctimas con los que me he reunido, o de personas que están buscando a sus familiares, que haya un sentimiento de odio hacia los agresores. Nadie desea que secuestren o que torturen a los delincuentes. Lo que buscamos es que se haga justicia. En un país democrático es lo mínimo que debería de existir, no puede ser que tengamos que llevar 10 años y no haya respuesta”, añadió.

Impunidad en el asesinato de Moisés Sánchez

José Moisés Sánchez Cerezo, del periódico local “La Unión… La Voz de Medellín”, fue asesinado el 2 de septiembre de 2015.

“Llegó un comando de seis a 12 personas, armadas con armas largas y armas cortas, presuntamente por orden del presidente municipal que se mantiene prófugo de la justicia, y no ha sido detenido. Hasta el momento, solo hay un autor material detenido. No tenemos datos, en la investigación se perdieron las pruebas. Hubo fotografías que se perdieron. Hay muchas inconsistencias y poca voluntad”, denunció su hijo.