‘No somos importantes para usted porque no somos la mamá del Chapo’, reprochan a AMLO

Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves, Jorge Sánchez Ordóñez —hijo del periodista Moisés Sánchez, asesinado en Veracruz en 2015—, reprochó al presidente Andrés Manuel López Obrador no reunirse con familiares de víctimas o de periodistas asesinados con la frase “Sabemos que no somos importantes para usted porque no somos la mamá del Chapo”.

Sánchez Ordóñez, quien el martes pasado reclamó al presidente la impunidad que impera en el caso de su padre, así como de un colectivo de familiares de periodistas asesinados, acudió este jueves por cita del presidente López Obrador, ya que Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, le daría información al respecto.

También puedes leer: Hijo de periodista asesinado reclama a AMLO por impunidad en investigaciones

En ese sentido, Rodríguez le ofreció asistencia para revisar los casos con la Fiscalía General de Justicia de Veracruz.

Sin embargo, la comparación desató la molestia del presidente.

“Les va a atender la secretaria porque es un asunto que tiene que ver con nuestras convicciones y actuamos con honestidad y humanismo. Cuando hablas de la mamá del Chapo, esos son los argumentos de nuestros adversarios, porque me bajé a saludarla y con ese hecho tratan de igualarme”, comentó López Obrador.

“Me dicen que por qué no atiendo a familiares de víctimas, pero todo el tiempo los estoy escuchando, ando a ras de tierra recogiendo los sentimientos de la gente”, comentó.

López Obrador dijo no prestarse a la manipulación y reprochó a la organización Artículo 19 dedicarse a atacar a su gobierno. “Con todo respeto, no nos estamos chupando el dedo”, añadió.

“Vas a ser atendido. Recibo siempre y estoy atendiendo todos los días. Me dedico a que se imparta justicia, no de ahora, desde hace 40 años o más. Lo hacemos por convicción, pero me sales con lo de la mamá del Chapo, pues eso es lo que dice Claudio X. González, Ciro Gómez Leyva, Loret de Mola, las organizaciones que reciben dinero porque están en contra nuestra”, concluyó.