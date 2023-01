“No hemos bajado los brazos contra la inseguridad”, asegura Libia Dennise García Muñoz Ledo

En una amena charla que tuvo lugar en la zona centro de la Ciudad de México, la secretaria de Gobierno de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, reconoce que el tema de la inseguridad que enfrenta el país también ha llegado a impactar su estado; sin embargo, pese a la reducción del presupuesto federal, han logrado contener este fenómeno con el fin de que los ciudadanos puedan salir tranquilos a las calles y las empresas —extranjeras y locales— sigan invirtiendo en la entidad.

Uno de los temas que más preocupa a los mexicanos es la inseguridad; ¿qué han hecho para reducir los delitos y combatir los homicidios dolosos en el estado?

— Bueno, el gobernador Diego Sinhue ha trabajado en líneas estratégicas muy claras. Hoy sabemos que lo que más preocupa a los ciudadanos es, sin duda, vivir tranquilos, vivir en paz, que no haya estos hechos lamentables. Tú lo sabes, en el país vivimos una situación compleja en materia de seguridad y Guanajuato no es la excepción , pero estamos trabajando en líneas estratégicas muy claras que nos ha pedido el gobernador. La primera es el fortalecimiento a las policías —tanto estatal como municipales— porque, evidentemente, ante el recorte que ha habido de la federación en los fondos que apoyaban el equipamiento de las policías municipales, nuestro gobernador ha implementado el Consejo Estatal de Seguridad. Este año, estamos llegando a 800 millones de pesos que están destinados —exclusivamente— al fortalecimiento de las policías municipales, en equipamiento, en capacitación, en dignificación de salarios, en la depuración de los cuerpos para que sean instancias de seguridad confiables: eso es a lo que le apostamos en Guanajuato.

¿Cómo ha sido la coordinación con el gobierno federal en la materia?

— Nosotros trabajamos, de manera muy cercana, con Guardia Nacional y con Sedena. Aquí hay un trabajo operativo de inteligencia que tenemos que hacer en las calles, en los municipios de Guanajuato y que ha dado resultados. Del año pasado a ahora, hemos tenido una disminución de más del 24% en los homicidios dolosos, que están vinculados —particularmente— a la delincuencia organizada , y vamos a seguir trabajando; ahora, incluso de manera regional. Me tocó participar en una reunión en Morelia, donde Michoacán, Querétaro y Guanajuato estamos trabajando en labores operativas de inteligencia que nos van a permitir ir por aquellos que hoy están generando violencia en esta región de nuestro país.

Entrevista a la secretaria de Gobierno de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo. Foto: Publimetro México |Nicolás Corte

¿Están conformes con los resultados?

— Yo te puedo decir que hemos trabajado en este tema de manera muy contundente. En ningún momento se ha estado de brazos cruzados; por el contrario, Guanajuato es un estado que ha apostado a la paz, a la tranquilidad ; pero déjame compartirte algunos temas importantes: en Guanajuato, por su ubicación geográfica, pasa un tercio de los ductos de Pemex, por la refinería que tenemos en Salamanca. Es un estado conectado con las principales ciudades por la Carretera Federal 45. Es un estado muy propicio para la inversión y la atracción de nuevas empresas, pero, al tener estas condiciones, los grupos delictivos, lamentablemente, también buscan tener espacios en estos territorios. El fenómeno de la violencia que se genera en nuestro país pasa por muchos temas: el primero tiene que ver con un consumo de drogas; ahí estamos trabajando fuertemente en la prevención de adicciones para que nuestras niñas, nuestros niños, nuestros jóvenes, no caigan en este flagelo y que el mercado no sea favorable para estas organizaciones.

La inseguridad puede mermar el desarrollo económico, pero en Guanajuato ha destacado el crecimiento de este sector.

— Guanajuato es un estado económicamente exitoso porque desde hace 30 años se ha planteado una ruta hacia el desarrollo de la entidad. Somos la sexta economía del país, el primer lugar nacional en exportaciones en estados no fronterizos, porque hay que recordar que nosotros estamos en el centro del país; no tenemos frontera, no tenemos puerto; tenemos un puerto seco, que es el puerto interior, pero hemos tenido una política muy clara de atracción de inversiones, lo que ha generado que tengamos empresas tan importantes como Pirelli, Mazda, General Motors y ahora empresas tecnológicas. Hemos generado un ecosistema de innovación que permite que las empresas lleguen a Guanajuato de diferentes rubros: agroalimentarias, tecnológicas, automotrices [...]. El gobernador ya rebasó la meta sexenal que tenía de atracción de inversiones en este quinto año de gobierno que estamos comenzando. Tenemos empresas de gran parte de Europa, de América del Norte y, bueno, nuestra intención es seguir creciendo, seguir posicionando a Guanajuato como un estado estratégico .

Por cierto, no sabía que en Guanajuato están fabricando el primer avión mexicano.

— Sí, el Halcón II. Es el primer avión mexicano hecho 100% en nuestro país, y se está haciendo en Celaya. Esto no es casualidad; el gobierno del estado le ha apostado, justamente, a la atracción de este tipo de industrias. Queremos ser también este importante clóster aeroespacial que se está dando en el centro del país: con jóvenes mexicanos, con capital mexicano. Yo creo que es muy importante que estas buenas noticias se sepan, porque que eso es fundamental. Ya lo comenzaron a comercializar [Halcón II], hemos tenido la oportunidad de verlo y de darnos cuenta cómo ha crecido la industria aeroespacial mexicana. Este avión es un orgullo de Guanajuato y esperemos que, así como en este caso, haya muchas más innovaciones.

Entrevista a la secretaria de Gobierno de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo. Foto: Publimetro México |Nicolás Corte

¿Hay otros proyectos destacados en el estado?

— Ahora, jóvenes de un instituto tecnológico en Guanajuato acaban de reconvertir un vehículo de combustión a uno eléctrico ; entonces hay mucha esperanza de que estas nuevas industrias, que hoy están a la vanguardia, que están en punta de lanza, también empiecen a hacerse en Guanajuato.

Y ¿cómo es el apoyo que le dan a las empresas para garantizar su operación? Es decir, a veces, la burocracia puede desincentivar este tipo de proyectos.

— Por eso yo hablo de un ecosistema de innovación; porque lo dices perfectamente bien, tiene que estar todo alineado para que un emprendedor que tiene una buena idea pueda llegar a consolidar su visión de negocio. En el estado, el gobernador creó IDEA Guanajuato, que es esta área de la parte gubernamental que busca apoyar a los innovadores, que les ayuda —como una incubadora de negocios— a ir visualizando hacia dónde va su idea y cómo pueden materializarla. Tiene incluso mentorías y tutorías con empresarios que ya están consolidados y que buscan ahorrar camino [a los emprendedores] con lo que ellos ya vivieron en su experiencia. Además, tenemos Fondos Guanajuato, que brinda apoyo económico a proyectos productivos como estos.

¿Cuál ha sido la estrategia para la captación de inversión extranjera?

— El gobernador ha hecho diferentes giras y misiones comerciales a Europa —particularmente— en donde ha traído inversiones nuevas y también se han estado ampliando las inversiones actualmente existentes en el estado. Yo creo que es muy importante. Nosotros tenemos, por ejemplo, a Ferrero; su planta está en San José Iturbide. Esto es muy importante, porque son empresas que tienen una gran responsabilidad social. Con Ferrero, por ejemplo, estamos impulsando programas como Kinder Joy of moving, que busca prácticas sanas en nuestra niñez.

Entrevista a la secretaria de Gobierno de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo. Foto: Publimetro México |Nicolás Corte

Esto impacta en la generación de empleo, ¿cierto? Principalmente después de la pandemia.

— Sí, bueno, la pandemia fue un tema que nos golpeó a todos económicamente como ciudadanos; muchas personas perdieron su empleo. En Guanajuato, no solo ya recuperamos los empleos que se habían perdido en la pandemia, sino que se han generado nuevas fuentes de ingreso ; hay un compromiso de seguir trabajando por empleos mejor remunerados que permitan mejores condiciones de vida y es algo que trabajamos muy de la mano también con desarrollo económico. Hace un rato, comentaba de este Data Center que se va a establecer en el estado y hay un compromiso con el gobernador de pagar los mismos salarios que ellos pagan en Estados Unidos, porque luego vienen a México y los salarios que ellos pagan a los trabajadores son menores que otras plantas que tienen en los diferentes países [...]. El gobernador ha sido muy claro en que tenemos que traer empresas sustentables, que cuiden el medio ambiente y los recursos naturales, que den un ingreso importante a los trabajadores para que puedan vivir cada vez mejor y que, también, estén alineadas a esta nueva política de ‘mentefactura’.

Gran parte de la economía del estado también depende del turismo. ¿Cómo han trabajado para no perder la identidad cultural de Guanajuato?

— Es un gran estado. De verdad, si no han ido, si no han visitado nuestro estado, están cordialmente invitados; somos muy buenos anfitriones, nos gusta recibir visitantes. Tenemos dos ciudades Patrimonio de la Humanidad que se presentan por sí solas: Guanajuato capital y San Miguel de Allende, que son unas joyas arquitectónicas culturales que necesitan visitar. También tenemos seis pueblos mágicos, que son lugares en donde hay mucha cultura, tradición gastronómica; tenemos diferentes rutas turísticas. Hoy estamos creando una industria muy fuerte del vino guanajuatense con diferentes viñedos, particularmente en la zona de Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, Guanajuato capital y León. Es muy importante esta ruta. Ahora, ¿qué se ha hecho? Estamos trabajando muy fuerte por el turismo de aventura en municipios que tienen diferentes áreas naturales protegidas, con el ecoturismo. Entonces, es un estado que ofrece una gran cantidad de atractivos. En este momento también está, por ejemplo, la Feria de León, que es una feria estatal, familiar, es una de las mejores de México y ofrece muchas oportunidades a los visitantes. En León, por supuesto, toda la industria de cuero y calzado; para nosotros es fundamental, no te puedes ir de León, en Guanajuato, sin llevarte unos zapatos de piel y una chamarra, porque, de verdad, es de muy buena calidad, a muy buenos precios. Ese es parte de nuestro atractivo.

Y la gastronomía o el turismo de negocios.

— También es muy importante para nosotros, con nuestras cocineras tradicionales. Hay un mundo que descubrir en Guanajuato y estamos muy orgullosos de seguir impulsando el turismo de negocios, que se hace presente cada año con congresos y seminarios que traen una gran cantidad de visitantes, que no solo vienen a trabajar o aprender, sino que también tienen una oferta turística. Además, vamos a tener —ahora en marzo— el Mundial de Rally, el WRC; están cordialmente invitados. Tenemos el Festival del Globo, el Festival Cervantino; una gran cantidad de eventos cada año.

LAS CLAVES

Si tuviera que recomendar cuatro sitios a un turista, ¿cuáles serían?

Yo te podría decir que nuestro Templo Expiatorio, en León, Guanajuato, que es un templo —de estilo gótico— maravilloso. Van a disfrutarlo muchísimo, es bellísimo. Cuando estás ahí, pareciera que estás en un lugar de Europa, es un lugar imperdible. Además, los invitaría a que pasaran a comprarse unos zapatos, porque no se pueden ir sin unos zapatos de León, que son de la más alta calidad. Van a encontrar ahí a muy buenos precios. Esa sería la primera visita obligada en León. Después, les diría que no se pueden perder Guanajuato capital con su calle subterránea, con sus túneles, con su Callejón del Beso, con su Teatro Juárez; lugares maravillosos que no pueden dejar de disfrutar. Que se compren sus charamuscas, que es el dulce típico tradicional en Guanajuato capital, que coman sus enchiladas mineras, que es una delicia gastronómica. Ya al final, vayan a la Ruta del Vino a Dolores y San Miguel de Allende, en donde tenemos viñedos que pueden disfrutar; se van a tomar una buena copa de vino guanajuatense y disfrutar las vistas maravillosas de estos campos de vino de vida.