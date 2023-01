Cae Covid-19 en México y se convertirá en una enfermedad de la época de frío

Desde inicios de 2023 México se encuentra ante la reducción de casos de la sexta ola de Covid-19, informó este martes Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El subsecretario hizo hincapié en que durante la sexta ola de Covid-19 se registraron niveles mínimos de ocupación hospitalaria, siendo la ola menos agresiva de todas.

También puedes leer: OMS mantiene al Covid-19 como una emergencia de salud pública internacional

Olas de Covid-19 en México Ocupación nacional de camas generales y camas con ventilador mecánico. (Secretaría de Salud)

Actualmente se registran 6% de ocupación de camas generales y 2% de ocupación de camas con ventilador.

El promedio diario de defunciones se encuentra en una persona al día a finales de este mes de enero.

Te recomendamos leer: EU pondrá fin a la emergencia sanitaria por Covid-19 en mayo

“Mientras exista transmisión en el mundo, existe posibilidad de que en nuestro país pueda regresar. No hay forma de predecir cuándo pueda ocurrir, pero la tendencia es que Covid-19 se convierta en una enfermedad propia de la época de frío, como la mayoría de los virus respiratorios y que ya no ocurran contagios en las temporadas de calor. Aún lo observaremos en 2023″, concluyó López-Gatell, quien hizo un llamado a vacunarse para quienes aún no lo hayan hecho.