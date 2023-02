Diputados de Morena y aliados piden que Creel renuncie a presidencia de Mesa Directiva

Diputados de varios partidos políticos pidieron la remoción de Santiago Creel Miranda de la Mesa Directiva, esto con motivo de la polémica que se vivió la tarde del miércoles por la presencia de militares armados con motivo de la instalación del Congreso.

El primero en hacerlo fue Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, quien expuso que se violó la ley y se le faltó el respeto al no otorgarle el uso de la palabra para pedir una moción de orden.

“Se me faltó al respeto de manera política al negárseme ayer el uso de la voz, por ello pido la remoción del presidente de la Cámara de Diputados, me parece que no es el comportamiento que debe tener, pido que lo toquemos en la Jucopo y presentemos la petición formal al pleno”, declaró.

Leonel Godoy, legisladora de Morena, dijo que en el artículo 25 del Reglamento de la Cámara de Diputados se establece que “en el recinto estará estrictamente prohibida la entrada a toda persona armada”, pero en el artículo 19 se establece las casas para la remoción del presidente de la Mesa Directiva.

“El Presidente no puede tener el comportamiento que tuvo ayer, creo que todos estos elementos son causales de la remoción, por eso la propuesta de Gerardo Fernández Noroña la hacemos nuestra”.

El coordinador de Morena en ese recinto legislativo, Ignacio Mier, afirmó que Santiago Creel agravió a los 500 diputados porque no honró el cargo que representa y solo vio por intereses particulares para distorsionar la realidad, por lo que debe tener el honor suficiente para representar a todos los legisladores.

Carlos Puente, líder del Partido Verde, dijo que el reglamento se violó en dos ocasiones, la primera con la presencia de los militares armados y la otra cuando Creel negó el uso de la voz a los diputados.

“Mi grupo no permite que se nos califique de paleros, nosotros defendemos la ley y la Constitución, lo extrañamos y conminamos a que lo que resta de su presidencia lo haga sin distingos partidistas”.

Aunque Marco Humberto Aguilar, del PAN, dijo que no es necesario iniciar una discusión jurídica, sino dialogar y llegar a la negociación política porque “debe respetarse la ley y la constitución y dejar a un lado la diatriba, el grito, la difamación y la calumnia”.