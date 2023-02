Felipe Calderón en la mira de mexicanos; piden investigarlo por presuntos nexos con el crimen

La mayoría de los mexicanos están de acuerdo con que el expresidente Felipe Calderón sea investigado por supuestos vínculos con el crimen organizado, esto con motivo del juicio que se sigue en contra de Genaro García Luna, quien estuvo a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública durante su sexenio y a quien se acusa en Estado Unidos de haber recibido millonarios sobornos del Cártel de Sinaloa.

Según un encuesta de Enkoll, 84% consideró que sí se debe investigar a Calderón Hinojosa; 8% no lo consideró necesario y el resto no contestó o no supo qué decir. Destaca que de las personas que saben del proceso contra Garcia Luna, 90% se inclinaron por investigar a Calderón y 8% porque no.

De quienes no estaban enterados, 78% pidió que no se descartara una investigación y 9% dio una respuesta negativa.

En cuanto a la afinidad partidista de los encuestados, 91% de los que simpatizan con Morena pidieron la investigación; 74% de quienes tienen afinidad por el PAN se manifestaron en el mismo sentido; 85% de los que se identificaron con el PRI también pidieron que se investigue al exmandatario al igual que 77% de quienes se declararon apartidistas.

La encuesta también preguntó sobre si las acusaciones en contra de García Luna son “sólidas y creíbles” o “débiles y dudosas”; 54% consideraron que son sólidas; 21 que son dudosas y 25% no supo.

Sin embargo, sobre la confianza que trían sobre los testigos, cuya mayoría ha sido condenada por narcotráfico en Estados Unidos, solo 45% dijo tener mucha confianza en sus testimonios y 50% poca o nada.

Metodología:

Para esta encuesta se realizaron mil 223 entrevistas efectivas a hombres y mujeres de 18 años y más, con credencial de elector vigente del 4 al 7 de febrero de 2023.

Se llevaron a cabo entrevistas cara a cara en viviendas, levantadas con dispositivos electrónicos, aplicando un instrumento de recolección (cuestionario) adecuado para los propósitos del estudio.

El marco muestral está conformado por la totalidad de las secciones electorales y lista nominal a nivel nacional emitidas por el INE. El diseño de la muestra fue probabilístico y polietápico. Para una mejor representación de la población se manejan cuotas por las variables de género cruzada por rango de edad.

La muestra tiene un error muestral asociado de +/-2.83%, con un nivel de confianza del 95% en los principales indicadores del estudio.