Planta de Tesla en México no puede establecerse en Nuevo León porque no hay agua: AMLO

AMLO vs. Samuel García. Mientras el gobernador habla de la instalación de la planta de Tesla en Nuevo León, el presidente pide una planeación nacional. (Presidencia / AP)

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “una muy buena noticia” la intención de Elon Musk de establecer una planta de la empresa Tesla en México, sin embargo, consideró “irresponsable” pensar que sea en Nuevo León, pues es un estado que no tiene el agua que se puede requerir para una empresa de esta magnitud, informó este lunes en la conferencia de prensa matutina.

“Es una muy buena noticia y agradecemos que decida instalarse en nuestro país”, dijo López Obrador, quien celebró que ”México tiene mucho potencial para que se siga desarrollando la industria moderna. La industria que tiene que ver con energías renovables, carros eléctricos, la creación de baterías”.

Sin embargo, el mandatario añadió que “hay lugares en el país donde no se tiene agua suficiente y tenemos que cuidar el agua para el consumo doméstico. Uno de los estados que tiene problemas es Nuevo León. ¿Por qué le falta el agua? Porque ha crecido mucho, no solo industria, sino población. No es poner una planta y decir ‘consume muy poca agua’, o ‘va a consumir aguas tratadas’. Sí, pero los que van a trabajar en esas plantas y sus familias van a consumir agua”.

Ante este escenario, López Obrador señaló que su intención en la conversación que tendrá con Elon Musk y los directivos de Tesla es para “que tengan, con mucha claridad, la información sobre los recursos que tiene el país, los recursos naturales, particularmente dónde tenemos agua. También energía eléctrica y otros servicios que son indispensables”.

AMLO pide no actuar de manera irresponsable

El mandatario recordó el caso de la empresa cervecera Constellation Brands, que estaba por crear una planta cervecera en Mexicali. “Era para producir cerveza y exportarla, pero es exportar agua y no tenemos agua. Comprometieron el agua de consumo del pueblo de Mexicali”.

Recordó también que hay zonas en el norte del país donde existe veda legal. “Es decir, ya no se pueden otorgar permisos para la extracción del agua, ni superficial ni de subsuelo”.

“La planta tendría que instalarse donde se tenga agua y donde se tengan los servicios. En Nuevo León no hay agua. El gobernador está haciendo muy bien su trabajo, pero tiene que haber una planeación nacional y tener en cuenta, primero, la necesidad de la gente. El agua es para la gente”, añadió.

Recordó también el apoyo federal a Nuevo León tras la crisis hídrica de 2022. “Estamos resolviendo el abasto de agua de la Zona Metropolitana de Monterrey con un acueducto de la presa El Cuchillo. Si nos va bien, vamos a poder terminar el acueducto a mediados de este año. Y eso va a garantizar que no se padezca de la falta de agua como pasó el año pasado, pero si la sequía se vuelve extrema, vamos a volver a tener problemas. Eso nos resuelve el problema, pero ¿cuánto tiempo lo va a resolver? Cinco años. Tenemos que buscar alternativas y no actuar de manera irresponsable. Sí, hay condiciones muy favorables en Nuevo León, tienen mano de obra calificada, técnicos, está cerca de la frontera… sí, pero ¿Y la falta de agua?”, concluyó.

70% del agua está en el sureste del país

Cuestionado sobre si otra opción para la planta de Tesla es en las inmediaciones del AIFA, López Obrador respondió que puede ser, pero recordó que el 70% del agua del país está en el sureste. ”Siempre se ha propuesto que se oriente el crecimiento poblacional hacia las costas del Golfo, porque se tiene el agua”.

“¿Por qué no descentralizamos el desarrollo? Una de las cosas de las que me siento satisfecho es que no había un desarrollo horizontal, eran islotes de crecimiento. En el caso del sureste era solamente Cancún, ni siquiera todo Quintana Roo, solamente el norte”

El mandatario concluyó señalando que aún no hay decisión tomada al respecto, y que tanto el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, como el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, están analizando las propuestas sobre en dónde sí se puede garantizar que se tenga el agua y todos los servicios necesarios, y ya no seguir explotando estos acuíferos.