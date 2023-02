Marcha #MiVotoNoSeToca busca defender la efectividad del sufragio en México

A unos días de la concentración masiva #MiVotoNoSeToca, que busca demostrar la inconformidad de los ciudadanos por las reformas en materia electoral, conocidas como Plan B, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió en contra de los ciudadanos y dijo que es un “pretexto” para agrupar “a todo el bloque conservador”.

“Ese es el problema de fondo. No les gusta lo que estamos llevando a cabo y utilizan cualquier cosa. Ahora están convocando a una marcha, supuestamente porque se va a afectar al INE, un pretexto, una excusa, lo que quieren es unirse, se están agrupando todo el bloque conservador”, comentó.

López Obrador afirmó que no se pudo llevar a cabo una reforma constitucional en materia electoral y que, por lo tanto, el denominado “Plan B” es una ley que “no toca el fondo, que era lo que buscábamos”.

“Es una manifestación, no de ciudadanos, es una manifestación del PRI, del PAN, del PRD y de algunos potentados corruptos que encabeza Claudio X. González, ellos son los que se van a manifestar el domingo. Vienen a protestar porque no quieren que se apoye a los pobres, el PAN votó en contra de la pensión a los adultos mayores, para ser más claro. Y antes pues simulaban que eran distintos el PRI y el PAN, y ahora pues no”, añadió el mandatario.

López Obrador consideró “bueno” que esto esté pasando “porque es ¡fuera máscaras!’ Es como un estriptís político, el rey va desnudo. Entonces es muy importante, no tenemos por qué quejarnos, porque estamos viviendo tiempos interesantes”, concluyó.

AMLO vs. la oposición en guerra de manifestaciones

Para José Perdomo Galicia, especialista en Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, aunque “no ha habido mucha publicidad al respecto” y pareciera que el ánimo luce un poco “decaído”, se espera que el Zócalo y las más de 80 plazas en México y en el extranjero en donde habrá manifestaciones, luzcan llenas, parámetro en el que el presidente López Obrador ha hecho énfasis en el pasado, pidiendo que los movimientos de oposición se reúnan en la Plaza de la Constitución y la llenen.

“Ese es un punto que nos regresa al primitivismo democrático que hemos venido viviendo, en el que solamente cuenta la numeralia y no la intención ni tampoco la acción o el valor de los actos. Al señalar que si el Zócalo se llena va a ser un triunfo, o si no se llena entonces va a ser una derrota, entonces caemos en la tentación de pensar que solamente con que haya mucha gente es importante el tema”, explicó Perdomo en entrevista con Publimetro.

El próximo 18 de marzo, el presidente López Obrador sostendrá un encuentro masivo en el Zócalo, con motivo del 85 aniversario de la Expropiación Petrolera, lo que también podría ser utilizado como una medida de comparación con la manifestación del domingo 26 de febrero.

“Así nos la vamos a pasar, como niño chiquitos, bajo un juego de ‘yo puedo más porque mi marcha es más grande’. Insisto que ese es el problema de nuestro sistema, donde lo que importa es cantidad, no calidad”, añade Perdomo.

En peligro, las elecciones de 2024

Finalmente, el sentido de la manifestación es expresar la preocupación ciudadana de cara a las elecciones generales de 2024, donde se elegirá al próximo presidente de la República.

Para Perdomo, las elecciones del 2024 pueden estar en peligro ya que se plantea reducir la capacidad económica del INE. Además, “que puedan realizar actos de campaña sin que se llamen actos anticipados de campaña y para esos actos van a ocupar el erario público, por más que nos digan que no es así. Hay que ser demasiado inocentes para pensar que alguien que tiene capacidad de manejo de recursos públicos no los va a ocupar para llevar agua a su molino”.

“Lo que sí se pone en riesgo es precisamente la efectividad de nuestro voto”, concluyó el especialista.

En la opinión de:

Arturo Sánchez Gutiérrez. Profesor de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tec de Monterrey | Foto: Cortesía

Arturo Sánchez Gutiérrez. Profesor de la Escuela de Transformación Pública del Tec de Monterrey; ex consejero electoral tanto en el IFE (2003 a 2010) como en el INE (2014-2017).

Es un convocatoria que vuelve a surgir completamente de la ciudadanía, igual que surgió la del 13 de noviembre pasado. Está ocurriendo lo mismo. Es importante que es sobre el mismo tema y esto manifiesta claramente la preocupación que hay en muchos sectores sociales de qué está pasando con las leyes electorales en el país.

Otro punto es que, en aquel entonces, en noviembre, el argumento era defender al INE de una reforma constitucional. Bueno, la manifestación sí, tuvo un impacto importante porque se detuvo esa reforma constitucional. Por eso ahora el grito es #MiVotoNoSeToca.

Lo que preocupa con el Plan B es que se haya hecho una reforma que pone en riesgo el voto. Eso es lo que preocupa por eso el grito. Creo que es una concentración muy importante porque la ciudadanía es la que se está expresando.

Me llama mucho la atención las declaraciones del presidente, porque justamente él -se supone- busca que la ciudadanía hable, se exprese y da calificaciones a este tipo de movilizaciones que ciertamente no van con lo que a él le gustaría: que vuelve la derecha, los conservadores, gente en contra de su gobierno y cosas.

Otro punto es que se trata de una convocatoria que ha ido creciendo. Ya están inscritas una gran cantidad de ciudades en México y en el extranjero, por lo que creo que hay una preocupación muy seria sobre lo que podría perder nuestra democracia si este plan B logra todos sus objetivos. Por eso la concentración va a estar dirigida, no al Presidente de la República (el presidente ya hizo lo que quiso), sino que está conducida a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque la SCJN va a recibir una gran cantidad de impugnaciones sobre el Plan B y -en consecuencia- ellos son los que tendrán que resolver el tema en definitiva.

Yo veo amplias expectativas porque hay muchas organizaciones participando, muchos grupos en todos los niveles que sí tienen la preocupación de lo que puede pasar. No es estar en contra del Presidente o de su proyecto, sino de que las cosas salgan adecuadamente, con leyes democráticamente aprobadas y no con la imposición de una sola persona o de un solo partido. Es muy importante que se haga esta concentración y que se le pida a la Corte que haga su tarea, simple y sencillamente que haga lo que tiene que hacer, que es revisar a conciencia si estas normas realmente se aferran a la Constitución o no.

Yo no veo cómo se busca hacer una elección del tamaño de la elección del 2024, sin personal del Servicio Profesional Electoral, con gente improvisada, con una estructura que no cumple para nada los parámetros de calidad que tiene actualmente el INE y además, con una ley que se va a poner a prueba en la elección más grande que ha tenido el país.

Manifestación: #MiVotoNoSeToca