Caso de García Luna revela la decadencia de sexenios anteriores: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó al veredicto de culpabilidad en el juicio a Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, señalando que es muestra de la “decadencia” de existente en gobiernos anteriores.

“Veníamos no de una crisis, de una decadencia. Lo de ayer de García Luna es parte de eso. Y ¿cómo se enfrenta una decadencia que no tiene que ver solo con la seguridad, sino con todos los campos de la vida pública? Con una transformación, arrancando de raíz al régimen de corrupción, de inusticia, de complicidades y privilegios”, añadió.

El presidente afirmó que se trata de un movimiento Pacífico, tanto la transformación como la reacción de la oposición. “Es el debate, son los cuestionamientos, las críticas. La manifestación, como la del domingo, es para defender al viejo régimen. ¿Ustedes creen que vienen por el tema electoral? Vienen a decir “El INE no se toca”, pero es “García Luna no de toca” y en el fondo “El régimen no se toca””, concluyó.

García Luna no es México: AMLO

El presidente respondió a las críticas que señalan que la justicia mexicana queda exhibida en este juicio. “Ni García Luna, ni Felipe Calderón, y ni el presidente actual, no somos México. Somos representantes de un país. México es su pueblo, no equiparar. Eso está mal”.



“Están enjuiciado a un funcionario de México, no es un juicio contra México”, añadió.



El presidente afirmó que, incluso, un juicio así ayuda a seguir limpiando la corrupción en México. “Desde luego, falta más. Este es apenas el inicio y ya es una buena contribución, pero podría ser mayor el aporte”.