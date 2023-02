Veredicto a García Luna exhibe deficiencias de la justicia mexicana

Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón y quien fuera el agente del orden público de más alto rango en México, fue declarado culpable por un jurado federal en Brooklyn, en Nueva York.

García Luna estaba acusado por cinco cargos, entre ellos: participar en una empresa delictiva continua que incluye seis infracciones relacionadas con las drogas, conspirar para distribuir cocaína a nivel internacional, conspirar para distribuir y poseer con la intención de distribuir cocaína, conspirar para importar cocaína y hacer declaraciones falsas.

Este veredicto siguió a un juicio de cuatro semanas ante el juez federal de distrito Brian M. Cogan. Cuando sea sentenciado, García Luna enfrenta una sentencia mínima obligatoria de 20 años de prisión y un máximo de cadena perpetua.

“García Luna, quien una vez estuvo en la cúspide de la aplicación de la ley en México, ahora vivirá encerrado el resto de sus días después de haber sido revelado como un traidor, tanto para su país, como para los integrantes honestos de la aplicación de la ley que arriesgaron sus vidas para desmantelar los cárteles de la droga”, declaró Breon Peace, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York.

“Es inconcebible que el acusado traicionó su deber como Secretario de Seguridad Pública al aceptar, con avidez, millones de dólares en sobornos que fueron manchados con la sangre de las guerras de carteles y batallas relacionadas con las drogas en las calles de los Estados Unidos y México, a cambio por proteger a aquellos asesinos y traficantes que juró solemnemente investigar. El veredicto de hoy es una luz brillante para el estado de derecho, el bien sobre el mal y la justicia sobre la injusticia para todos aquellos que han sufrido como resultado de los deplorables crímenes del acusado”, añadió.

Fue juzgado el sistema político mexicano

Para Alejandro Martínez Serrano, especialista en Relaciones Internacionales de la Universidad La Salle, hay que tener en cuenta que, en Estados Unidos, los juicios son diferentes a cómo se llevan en México. “En Estados Unidos hay un jurado. El fiscal y la defensa presentan sus pruebas y el jurado determina culpabilidad o inocencia. Ya el juez que está llevando el caso es quien determina la sanción”, explica en entrevista con Publimetro.

“Técnicamente el sistema político mexicano fue juzgado en este proceso, ya que es el funcionario mexicano de más alto nivel que ha sido sometido a la justicia estadounidense”, añade Martínez.

Para el académico, resalta que se trata de un exsecretario dedicado a la seguridad pública. “En México no se le inició juicio al respecto, sino que fue la justicia estadounidense la que inició este proceso dado que el flujo de drogas, de armas y de corrupción en la cual estuvo involucrado, pues afectaban directamente a la población estadounidense. De ahí que hay un juicio en México. Esto es para mí muy lamentable”.

2 preguntas con

Gustavo López Montiel, profesor de Ciencia Política en la región Ciudad de México de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, en el Tec de Monterrey.

¿Qué significa este veredicto de culpabilidad a García Luna para México?

Tiene varios significados. Obviamente, en términos jurídicos, la sentencia será una primera instancia. Hay un impacto que es político, también. Este es, tal vez, el más relevante -más allá del jurídico- en buena medida porque el impacto que se genera no es únicamente en el contexto de los Estados Unidos, sino también en el contexto mexicano.

Es el exfuncionario de más alto nivel que se ha llevado a juicio irónicamente en los Estados Unidos, no en México. Tiene una repercusión importante porque hay diversos actores políticos que configuran una especie de uso político del propio juicio, empezando por el presidente que lo ha llevado varias veces a su mañanera, y que él esperaba que tuviese más impacto en términos mediáticos.

El mensaje que envía el jurado con el veredicto es importante en la primera instancia, en lo jurídico y también con respecto al tema de drogas y el tema de armas. Cualquier funcionario público que es acusado, podría tener un juicio similar.

¿En qué papel queda la justicia mexicana? Sobre todo por el hecho que ex funcionarios mexicanos sean juzgados en otros países.

Va a quedar igual. Puede haber procesos abiertos contra García Luna, como los hay contra muchos funcionarios. El caso es que, si la Fiscalía efectivamente quisiera activar esos procesos, ya los había activado desde hace mucho.

Sí, se ha planteado en términos mediáticos que hay algunos juicios para recuperar bienes, pero parece que hay poca acción por parte de la Fiscalía y no únicamente eso, sino que la acción que pueda generar este cuenta con evidencia limitada.

Me parece que no hay interés y que no hay ninguna medida o capacidad, o la decisión política, de ya de activar las denuncias de la Unidad de Inteligencia Financiera. Lo que se puede hacer en México es limitado y obviamente pues eso va a demostrar que si los funcionarios o los delincuentes son atrapados en México, pues no pasa mucho. Pero si lo son en otro país, el impacto es mayor y por lo tanto todos van a buscar evitar su extracción.