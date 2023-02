¿Adiós a la formalidad? Arturo Zaldívar dice sí para que trabajadores vayan en tenis a la SCJN

Arturo Zaldívar sigue activo en sus redes sociales, principalmente en TikTok donde ha tocado temas que no necesariamente corresponden a la Corte.

Arturo Zaldívar dejó la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero no abandonó su cuenta de TikTok en la que ha posicionado temas de relevancia a nivel nacional como otros no tanto. Ahora el ministro del máximo tribunal del país respondió que es “sensacional” que los trabajadores de este recinto judicial asistan con tenis y no con zapatos, como históricamente ha sido.

“Hay que modernizarnos. Hay que trabajar con comodidad. ¿Quién dijo que no se debe trabajar con tenis?”, sostuvo Zaldívar desde su cuenta de TikTok, en la que ha ganado comentarios a favor, principalmente de los jóvenes.

Es importante recordar que en la SCJN se tocan los temas de mayor relevancia de la justicia mexicana, como sucedió con la Prisión Preventiva Oficiosa (PPO), la militarización del país y próximamente se abordarán las impugnaciones que se han hecho en contra del Plan B de la reforma electoral que empujó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

