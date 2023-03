Promete AMLO investigación y castigo a militares involucrados en masacre en Nuevo Laredo

Ejército mexicano. El presidente pidió no repetir los errores del caso Ayotzinapa (Presidencia / Redes Sociales)

Tras el asesinato de cinco personas, tras un presunto enfrentamiento en el que estuvieron involucrados elementos del Ejército Mexicano, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que habrá investigaciones y castigo a quienes resulten responsables, ya que no se deben de repetir los errores del caso Ayotzinapa.

“Conozco el caso. Se nos informó en el Gabinete de Seguridad y, a propuesta del secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval González, se pidió la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que se investigue el caso, incluso las autoridades militares ya están también coadyuvando en la investigación para que, si resultan responsables los miembros del Ejército, sean castigados”, dijo el presidente López Obrador.

Durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador dijo que “es mejor dejar las cosas en claro, no ocultar nada”.

“Lo que lamentablemente sucedió en Iguala con los jóvenes de Ayotzinapa. ¿Para qué ocultar las cosas? Fue un crimen y un error, tenían que haber dicho la verdad y castigar a los responsables, pero se ponen a fabricar otra versión o fabrican delitos con otros culpables, a ocultar la verdad. Entonces, eso no. Y debe de quedar muy claro que este no es el gobierno de Fox o de Calderón, no es el ‘mátalos en caliente’, aquí se respetan los derechos humanos de verdad”.

López Obrador pidió hacer la investigación, pero que no hay que imponer. “Eso es lo que se tiene que investigar para que no se lucre con estos hechos y mucho menos con el dolor humano porque ¿ustedes creen que a estos periodistas, mercenarios, les importa el dolor de los familiares de las víctimas, de los que pierden la vida con la violencia? No, lo vimos cuando la pandemia, se frotaban las manos porque querían que muriera más gente para exhibirnos, para decir que el gobierno es un fracaso”.