‘Todo parece ser que fue una confusión’: FGJ de Tamaulipas sobre secuestro de estadounidenses

Aún no se cierra ninguna línea de investigación, pero el principal indicio del secuestro de cuatro estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas, es que se debió a una confusión, indicó este martes el gobernador del estado, Américo Villarreal, el fiscal General de Justicia de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, y los integrantes del gabinete de Seguridad.

Durante la conferencia de prensa realizada en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el gobernador Américo Villarreal afirmó que hay dos sobrevivientes del secuestro, quienes ya fueron entregados a las autoridades estadounidenses. Además, las dos personas asesinadas serán repatriadas una vez que concluyan las labores periciales.

En este caso hay un detenido, de nombre José Guadalupe “N”, de 24 años de edad, quien se encontraba custodiando tanto a los cuerpos como a los sobrevivientes en el ejido El Tecolote.

Gabinete de Seguridad Conferencia de prensa sobre el secuestro y asesinato de estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas (Gobierno de México)

Según confirmó Barrios Mojica, no se pidió el pago de rescate por este secuestro. Además, hasta el momento no se conoce el número exacto de participantes y confirmó que el grupo delictivo que tiene presencia en la zona es el Cártel del Golfo, sin embargo, no se conoce aún si la persona detenida tiene vinculación con este grupo delictivo, señaló.

Barrios Mojica también confirmó que murió una mexicana en estos hechos, probablemente por una bala perdida.

“La mañana de este martes fueron localizados los cuatro estadounidenses privados de su libertad el pasado viernes en el centro de Matamoros, Tamaulipas”, dijo Américo Villarreal al iniciar la conferencia de prensa. “Dos fueron hallados sin vida, mientras Natalia “N” está ilesa y Erick “N” se encuentra con heridas producidas por un impacto de bala en una pierna”, comentó. “Los dos ciudadanos que perdieron la vida será repatriados en las próximas horas, después de terminar las investigaciones en el Semefo de Tamaulipas”, añadió el gobernador.

La conferencia se dio en la sede de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y participaron su titular, la secretaria Rosa Icela Rodríguez; el secretario de Marina, almirante Rafael Ojeda; el secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval; subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio y el comandante de la Guardia Nacional, general David Córdova Campos.