AMLO descarta persecución contra Felipe Calderón por caso García Luna

AMLO vs. Felipe Calderón El expresidente ha sido el más mencionado en las conferencias de prensa matutinas del actual mandatario. (Cuartoscuro/Moisés Pablo Nava)

Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que no tiene una persecución en contra del exmandatario Felipe Calderón, cómo éste lo señaló desde Madrid, España, en sus primeras declaraciones públicas desde que su exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, fue hallado culpable de cargos relacionados con narcotráfico en Nueva York, Estados Unidos.

“[A Genaro García Luna] lo juzga un tribunal de Estados Unidos y dice Calderón: ‘No les creo, no hay pruebas’. Ojalá y pudiese él ayudar y explicar qué es lo que hacía García Luna en su gobierno, por qué considera que no hay pruebas y que le diera una explicación al pueblo de México”, añadió López Obrador.

En sus primeras declaraciones al respecto, Calderón Hinojosa señaló ser un hombre de leyes y respetar el veredicto a García Luna, sin embargo, afirmó: ”Yo en lo personal tengo muchas dudas del veredicto porque hubiera esperado ver lo que tanto anunció la fiscalía, ¿no?: videos, grabaciones, fotografías, estados de cuenta, depósitos. Y la verdad, nada de eso exhibió, todo fue en base a testimonios de criminales confesos, que, por cierto, a la mayoría de ellos nosotros en nuestro gobierno perseguimos, capturamos y extraditamos”.

Calderón también dijo que existe una “persecución clarísima” de carácter político-mediático en su contra. “El fallo [contra García Luna] incluso se trata de utilizar para exacerbar esa persecución, que es casi personal, de parte del gobierno”, añadió el exmandatario.

Ante esto, el presidente ironizó y dijo que tal persecución “existe” debido a sus “buenas relaciones” con Televisa, TV Azteca, y los periódicos Reforma y El Universal. “[Entre todos] llevamos a cabo toda una persecución política mediática”, dijo entre risas.

“En lo que a mí corresponde, ¿qué persecución puede haber? Si hubiese persecución, ya hubiésemos presentado una denuncia en contra del expresidente. No lo hemos hecho porque, ya lo he explicado, se le preguntó al pueblo y aunque muchos dijeron que sí se abriera una investigación no se llegó a la participación que exige la ley para que la consulta fuese vinculante”, dijo López Obrador, entorno a la consulta ciudadana para juzgar a expresidentes de 2021.

De acuerdo con las cifras de SPIN-Taller de Comunicación, Felipe Calderón es el exmandatario que más ha mencionado en las conferencias de prensa matutinas, con 971 ocasiones hasta el 31 de octubre pasado, dato más reciente publicado.