¿Qué mujeres de la política sí tomaron el tiempo de licencia de maternidad?

A unos días de haber nacido, Mariel García Rodríguez, hija del gobernador de Nuevo León, Samuel García, y de la empresaria e influencer, Mariana Rodríguez, se ha convertido en una celebridad de las redes sociales. Ante este escenario, los seguidores de Mariana se preguntan cuándo regresará a sus funciones como titular de AMAR a Nuevo León, un cargo honorífico que tiene como función coordinar los gabinetes de Generación de Riqueza Sostenible, de Buen Gobierno y de Igualdad Social.

Aunque el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) indica que en México las mujeres tienen derecho a un descanso de seis semanas anteriores y seis posteriores al parto, en los que percibirán su salario íntegro, Rodríguez siguió compartiendo sus actividades como la visita al centro del DIF Capullos. El último registro data del 27 de febrero, casi dos semanas antes de dar a luz, el 10 de marzo.

El mismo artículo de la LFT señala que “a solicitud expresa de la trabajadora, previa autorización escrita del médico de la institución de seguridad social que le corresponda o, en su caso, del servicio de salud que otorgue el patrón, tomando en cuenta la opinión del patrón y la naturaleza del trabajo que desempeñe, se podrá transferir hasta cuatro de las seis semanas de descanso previas al parto para después del mismo”.

Quien ya se reincorporó a sus actividades fue su esposo, el gobernador Samuel García. Y es que, de acuerdo con sus publicaciones en Instagram, este lunes sostuvo una reunión con el astronauta mexicano José Hernández, en la que hablaron de la llegada de Tesla a Nuevo León. Por lo tanto, es posible que no haya tomado la licencia de paternidad que le corresponde. De acuerdo con LFT, en el Artículo 132, fracción XXVII Bis, es obligación de los patrones “otorgar permiso de paternidad de cinco días laborables con goce de sueldo, a los hombres trabajadores, por el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de la adopción de un infante”.

En ese tema, Mariana Rodríguez aún no ha anunciado su reincorporación a la vida pública y a sus actividades. Sin embargo, recordamos otros casos de mujeres en la política, tanto nacionales como extranjeras, que tampoco tomaron la licencia de maternidad correspondiente y se reincorporaron a las actividades.

1. Marina del Pilar, gobernadora de Baja California

El 14 de enero de 2022 nació en Brawley, California, el segundo hijo de Marina del Pilar, gobernadora de Baja California. Ella había asumido el cargo apenas dos meses y medio antes, es decir, el 1 de noviembre de 2021. Durante su último mes de gestación, insistió en que no se separaría del cargo y que seguiría al pendiente de sus actividades, a través del trabajo a distancia o home office.

“Sé que es un tema público, de interés para todos los bajacalifornianos por la situación, directamente como representante de Baja California, tengo 34 semanas de embarazo, ya estamos entrando en la cuenta regresiva. Vamos a seguir asumiendo el cargo, no pedimos licencia, no nos retiramos, únicamente vamos a bajar la agenda pública por obvias razones, despacharemos desde casa, las firmas que se tengan que hacer, desde casa las haremos y haremos reuniones por Zoom” expuso la gobernadora un mes antes de dar a luz, según medios locales.

Ya estamos en casa con el nuevo integrante de la familia, Diego José Torres Avila. Muchas gracias a todos por sus buenas vibras y felicitaciones.



Estamos muy felices y bendecidos, los queremos 💖 pic.twitter.com/btI42m2bap — Marina del Pilar (@MarinadelPilar) January 16, 2022

2. Ivanka Trump, empresaria, hija y asesora de Donald Trump

Uno de los regresos más rápidos de la historia reciente fue el de Ivanka Trump, hija del expresidente Donald Trump, quien tuvo a su tercer hijo -Theodore- el 27 de marzo de 2016, en plena campaña presidencial en la que jugó un rol importante.

La empresaria, esposa de Jared Kushner, reanudó sus actividades de campaña una semana después de haber dado a luz.

Estados Unidos es el único país desarrollado del mundo donde no existe una ley nacional que garantice la baja por maternidad (o paternidad) remunerada. Entre los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), es el único que no tiene este derecho. Las madres pueden tomar hasta 12 semanas sin peligro a ser despedidas, pero no reciben salario. Es común que muchas mujeres utilicen sus días de vacaciones tras el nacimiento de sus hijos.

“En este país, una de cada cuatro mujeres vuelve al trabajo a las dos semanas de tener un bebé porque no tiene otra opción y necesita el dinero. Miembros de nuestra organización nos han contado que no fueron al lecho de muerte de sus padres porque no podían pedir días en el trabajo porque estaban embarazadas y sabían que iban a necesitar tiempo cuando naciera el bebé”, explicó al sitio “El Diario.es” Ruth Martin, vicepresidenta de la ONG Moms Rising.

3. Fabiola Yáñez, primera dama de Argentina.

Uno de los ejemplos de personas que sí tomaron su licencia de maternidad completa fue la actual primera dama de Argentina, Fabiola Yañez, esposa del presidente Alberto Fernández.

De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del país, las trabajadoras tienen derecho a tener licencia por maternidad, cuya duración es de 90 días corridos.

“La trabajadora debe tomarse 90 días corridos de licencia por maternidad de manera obligatoria. Puede tomarse 45 días antes y 45 días después de la fecha probable de parto (según certificado médico), o bien 30 días antes y 60 días después. En tanto, si el parto se adelanta, se tienen que cumplir los 90 días”, se lee en su sitio web.

Fabiola dio a luz el 11 de abril de 2022 a su hijo Francisco. Había continuado con sus actividades normales hasta el 5 de abril, fecha en que empezó a reducir sus apariciones en público, según medios locales. Y reapareció el 30 de mayo, durante un viaje de trabajo de Alberto Fernández a Paraguay.

En Argentina, el cargo de “Primera Dama” no es funcionaria pública ni percibe un sueldo del Estado, “pero tiene derecho a recibir asistencia de la secretaría General de la Presidencia, a ser custodiada por la Casa Militar y a hacer uso de determinados bienes -casas, autos, helicópteros- y servicios que se sustentan con fondos públicos”, destaca el periódico “La Nación”, motivo por el que, en los últimos años, se ha suscitado un debate -incluso en el Congreso- entorno a si debería continuarse con el cargo o no.