“Son mentiras y politiquería”, critica AMLO informe sobre derechos humanos de EU

Durante su conferencia de prensa matutina, realizada en Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó el informe de derechos humanos global realizado cada año por el Departamento de Estado de Estados Unidos, mismo al que calificó de “mentiras” y “politiquería”.

“Todo esto de la calificación del Departamento de Estado no tiene que ver con el presidente Biden. Esos son los que están ahí, de tiempo atrás, y que no quieren cambiar. Son los que quieren someter, no respetan y no saben que los pueblos somos libres, independientes, soberanos y son muy injerencias. Por eso no hay que tomarlos en serio”, comentó López Obrador.

El presidente consideró una mentira y politiquería el informe de Derechos Humanos 2022 del Departamento de Estado, en el que Estados Unidos advierte que los resultados de México han sido “limitados” en materia de violencia y tráfico de personas.

“Con todo respeto, es que esa es su naturaleza. No quieren abandonar la doctrina Monroe y antes, el llamado Destino Manifiesto. No quieren cambiar, entonces, se creen el gobierno del mundo. Se asumen como el gobierno del mundo y nada más ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Pero no es para enojarse, es que así son. Decir que no es cierto, que son unos mentirosos, pero que tampoco lo vayan a tomar a mal”, añadió el mandatario.

Critica AMLO atención a derechos humanos en Estados Unidos

El presidente afirmó que, si la situación fuera de manera contraria, México preguntaría sobre la detención de Julian Assange, fundador de WikiLeaks. “Es como si aquí nosotros los evaluáramos. “A ver, ¿Derechos humanos?, ¿Por qué no liberas a Assange? Si estás hablando de periodismo y libertad. ¿Por qué tienes preso a Assange?”.

“Si se habla de actos de violencia, ¿Cómo es que un periodista -premiado en Estados Unidos- asegura que el gobierno de Estados Unidos saboteó el ducto de gas de Rusia-Europa? Y así”, señaló AMLO.

“¿Por qué se permite en Estados Unidos que opere un cártel, o varios carteles, que distribuyen en ese país con libertad el fentanilo que le hace tanto daño a los jóvenes? O decirles: “A ver, ¿Qué estás haciendo por los jóvenes para que no consuman fentanilo?”, añadió.