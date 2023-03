Ministro Laynez Potisek se extralimitó, pero hay ‘Plan C’ electoral: AMLO

Tras el revés de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que el ministro Javier Laynez Potisek ‘frenó' la aplicación del Plan B de la Reforma Electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que “se extralimitó, se excedió” pero que hay un “Plan C”.

“Se piensa que este ministro se extralimitó, se excedió, y pues se convierte -en los hechos- en el Poder Legislativo, porque la decisión que tomaron los diputados y senadores, la anula. Puede haber interpretación a las leyes, a la Constitución, pero en realidad eso fue lo que hizo”, añadió.

López Obrador afirmó que “lo importante” es “saber porqué actúan así”.

“Yo creo que la mayoría sabe que no es un asunto jurídico, es un asunto político y yo diría: mercantil. Lo que no quieren es que no se apruebe la ley, lo que no quieren es que se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios del INE. A eso se reduce todo. En eso consiste ‘El INE no se toca’”.

“Vamos a continuar por la vía legal y si al final rechazan la reforma que estamos proponiendo, hay un ‘Plan C’, que no estén pensando que ya se terminó todo: que no voten por los conservadores, ni un voto a los conservadores, sí a la Transformación. Ese ya lo aplicamos en 2018, fue el pueblo el que dijo ‘basta’. Hemos avanzado muchísimo, limpiando de arriba para abajo, como las escaleras”, añadió.